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Трагедија код Зајечара: Има погинулих

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31.10.2026 16:54

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Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Једна особа је погинула, а три су повређене у саобраћајној несрећи која се догодила јутрос у селу Вратарница, код Зајечара, речено је Тањугу у МУП-у.

У несрећи је учествовало једно возило, а у току је утврђивање чињеница о тој несрећи.

(Б92)

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Тагови :

Хитна помоћ

више погинулих

трагедија

Зајечар

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