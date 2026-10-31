Трагедија код Зајечара: Има погинулих

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је погинула, а три су повређене у саобраћајној несрећи која се догодила јутрос у селу Вратарница, код Зајечара, речено је Тањугу у МУП-у.
У несрећи је учествовало једно возило, а у току је утврђивање чињеница о тој несрећи.
(Б92)
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