ЈАНАФ добио лиценцу за наставак сарадње са НИС-ом

Аутор:АТВ редакција
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Хрватска компанија Јадрански нафтовод /ЈАНАФ/ објавила је данас да је добила нову лиценцу америчке Канцеларије за контролу стране имовине Министарства финансија САД /ОФАК/, која јој омогућава наставак сарадње са Нафтном индустријом Србије /НИС/ до 11. децембра.
"Ново продужење лиценце ОФАК-а потврђује да ЈАНАФ послује одговорно, транспарентно и у потпуности у складу са међународним санкционим и регулаторним оквиром", наводи се у саопштењу ове компаније.
ОФАК је раније продужио и оперативну лиценцу НИС-у за рад односно прераду сирове нафте, такође, до 11. децембра.
Мађарска компанија добила је додатно одобрење од америчке Канцеларије за контролу страних средстава /ОФАК/ за наставак преговора до 11. децембра о преузимању Нафтне индустрије Србије /НИС/, објавила је МОЛ Група на Будимпештанској берзи.
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