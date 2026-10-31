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ЈАНАФ добио лиценцу за наставак сарадње са НИС-ом

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31.10.2026 15:46

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ЈАНАФ добио лиценцу за наставак сарадње са НИС-ом
Фото: АТВ

Хрватска компанија Јадрански нафтовод /ЈАНАФ/ објавила је данас да је добила нову лиценцу америчке Канцеларије за контролу стране имовине Министарства финансија САД /ОФАК/, која јој омогућава наставак сарадње са Нафтном индустријом Србије /НИС/ до 11. децембра.

"Ново продужење лиценце ОФАК-а потврђује да ЈАНАФ послује одговорно, транспарентно и у потпуности у складу са међународним санкционим и регулаторним оквиром", наводи се у саопштењу ове компаније.

ОФАК је раније продужио и оперативну лиценцу НИС-у за рад односно прераду сирове нафте, такође, до 11. децембра.

Мађарска компанија добила је додатно одобрење од америчке Канцеларије за контролу страних средстава /ОФАК/ за наставак преговора до 11. децембра о преузимању Нафтне индустрије Србије /НИС/, објавила је МОЛ Група на Будимпештанској берзи.

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Таг :

Нафтна индустрија Србије

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