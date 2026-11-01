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Европска унија увела нову таксу на пакете: Крај јефтиног шопинга из Кине?

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01.11.2026 15:37

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Свијетло наранџасти пакет са Тему логотипом на бетонској површини, погодан за теме е-трговине.
Фото: V H/Pexels

Примјена нове накнаде у износу од два евра за пакете који стижу у Европску унију из земаља које нису чланице почиње данас, а усмјерена је на пошиљке из Кине. Та накнада додаје се на царину од три евра која је већ уведена у јулу на пакете вриједне мање од 150 евра.

Циљ те мјере је да се ограничи проток малих пошиљки и надокнаде трошкови које сносе царинске власти, пренио је „АднКронос“, наводећи да ће у ЕУ бити уведена накнада од два евра на пакете који се директно шаљу потрошачима из земаља ван ЕУ, без обзира на вриједност робе.

Накнада се примјењује на сваку врсту предмета у пошиљци: на примјер, пакет који садржи десет мајица подлијеже накнади од два евра, док ће за онај који садржи мајице и капе бити наплаћена накнада од четири евра.

Према одлуци Европске комисије, трошак не би требало да се преноси на потрошаче, већ ће продавци и платформе моћи да га додају цијени прије куповине.

Та мјера долази након што је прошле године у ЕУ ушло готово шест милијарди малих пакета, од којих је 93 одсто стигло из Кине.

Такса од два евра биће преиспитивана сваке двије године, а царина од три евра остаће на снази, као привремена мјера, до 1. јула 2028. године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Тему

Кина

Шопинг

Европска унија

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