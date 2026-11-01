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Планирано оснивање инвестиционог фонда који ће улагати у земљи и иностранству

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01.11.2026 08:56

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Инвестиционо-развојна банка /ИРБ/ Републике Српске заједно са Пензијским резервним фондом /ПРЕФ/ планира оснивање инвестиционог фонда који ће се бавити инвестирањем у земљи и иностранству
Фото: Investiciono-razvojna banka Republike Srpske

Инвестиционо-развојна банка /ИРБ/ Републике Српске заједно са Пензијским резервним фондом /ПРЕФ/ планира оснивање инвестиционог фонда који ће се бавити инвестирањем у земљи и иностранству, рекао је Срни вршилац дужности директора ИРБ-а Недељко Ћорић.

"Прво морамо ићи у измјене Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске, како би било дефинисано да ИРБ може основати друштво за управљање фондовима. Након тога се стичу услови за формирање друштва", нагласио је Ћорић.

Према његовим ријечима, у току је поступак формирања друштва за управљање инвестиционом фондом, а након његовог успостављања слиједе активности у вези са оснивањем фонда.

"Сва регулатива већ је дефинисана, правила су потписана, само су у питању још техничке процедуре које се тичу оснивања друштва за управљање инвестиционим фондом, па самим тим и Фонда", истакао је Ћорић.

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Тагови :

ИРБ РС

економија

Недељко Ћорић

Република Српска

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