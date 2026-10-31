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БДП Српске могао би достићи 20 милијарди КМ

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31.10.2026 10:33

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Новац
Фото: АТВ

До краја ове године бруто друштвени производ /БДП/ Републике Српске могао би достићи 20 милијарди КМ, изјавио је Срни директор Завода за статистику Српске Дарко Милуновић.

Милуновић је истакао да ће овогодишњи БДП бити за 50 одсто већи него прије пет година.

"Посљедњи извјештај за крај 2025. године показао је да је БДП износио 18,7 милијарди КМ. Узимајући кретања посљедњих пет година и сам почетак ове, врло реална претпоставка је да БДП до краја године достигне 20 милијарди КМ", рекао је Милуновић подкасту Медијског система Републике Српске - СРНА.

Он је нагласио да се посљедњих пет година биљеже позитивне стопе, односно раст БДП-а, што је врло значајан показатељ економске активности.

"Не смијемо заборавити да је била корона, па транспортна криза, геополитичка заоштравања, инфлаторни шокови и кроз све то је Република Српска успјела задржати позитивне стопе БДП-а и на кварталном и на годишњем нивоу", истакао је Милуновић.

Он је нагласио да је у девет мјесеци ове године покривеност увоза извозом око 65 одсто.

"Извоз је благо опао, а увоз је мало растао. Не смијемо заборавити да је прије 20 година покривеност увоза извозом била једна трећина, односно око 33 одсто, тако да су ово много бољи подаци", каже Милуновић.

Милуновић је указао на то да су највећи спољнотрговински партнери Републике Српске Србија и Хрватска.

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Тагови :

Дарко Милуновић

Републички завод за статистику

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