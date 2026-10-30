Рубио: Свијету је потребно више енергије, а не одузимање или транзиција

Аутор:АТВ редакција
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Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је да САД предводе напоре за јачање глобалне енергетске безбједности и просперитетније будућности.
"Свијету је потребно више енергије, а не одузимање или транзиција - ради будућег просперитета", објавио је Рубио на "Иксу".
Он је додао да "то значи више извора енергије, више добављача за економију и више рута за испоруке".
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