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Рубио: Свијету је потребно више енергије, а не одузимање или транзиција

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30.10.2026 22:32

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Амерички државни секретар Марко Рубио разговара са новинарима прије састанка са Динором Фигуером, предсједницом Народне скупштине Венецуеле из 2015. године, у Сали за уговоре у Стејт департменту, у петак, 9. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је да САД предводе напоре за јачање глобалне енергетске безбједности и просперитетније будућности.

"Свијету је потребно више енергије, а не одузимање или транзиција - ради будућег просперитета", објавио је Рубио на "Иксу".

Он је додао да "то значи више извора енергије, више добављача за економију и више рута за испоруке".

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Тагови :

Марко Рубио

Америка

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