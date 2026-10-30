Како до плате од 2.000 КМ у Српској, и то без шефа над главом

Аутор:АТВ редакција
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Замислите плату од 2.000 марака, уз радно вријеме које сами бирате и канцеларију у властитој дневној соби негдје у Републици Српској.
Док многи сањају о иностраним приходима и бољем стандарду, нова генерација дигиталних стваралаца доказује да се до озбиљног новца може доћи и од куће, креирањем кратких анимираних прича за глобално Јутјуб тржиште уз помоћ нових паметних алата.
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Кратки анимирани видео може настати за неколико сати, а прилика за мјесечни приход од 2.000 КМ на Јутјубу никад није била лакша. Ипак, да би се дошло до тог износа некад су потребни милиони, па и десетине милиона прегледа.
Вјештачка интелигенција олакшала је да се такав садржај прави и из кућног студија у Републици Српској, док зарада зависи од публике, правила платформе и способности аутора да привуче и задржи гледаоце.
Борислав Вукојевић, доктор комуниколошких наука и стручњак за вјештачку интелигенцију, за БЛ портал објашњава да су нови алати знатно поједноставили технички дио посла и учинили анимацију доступнијом почетницима.
"Данас је могуће да особа без искуства у професионалној анимацији направи визуелно врло добар кратки видео", наводи Вукојевић.
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Иза готовог снимка, међутим, и даље стоје осмишљавање приче, избор кадрова, усклађивање изгледа ликова и монтажа. Алати убрзавају поједине кораке, али аутор мора прегледати резултат и исправити грешке.
"Технички дио је значајно поједностављен, али и даље морате осмислити причу, распоредити кадрове, одржати исти изглед ликова и прегледати резултат", истиче саговорник "БЛ портала".
Према његовој процјени, за једноставнији видео од око 60 секунди потребно је од два до шест сати рада, док мјесечне претплате на одабране алате могу коштати између 100 и 300 КМ. Вријеме израде и трошкови зависе од сложености садржаја, броја дорада и изабраних програма.
За рад са алатима који дио обраде обављају на удаљеним серверима није неопходна скупа радна станица. Потребни су рачунар који омогућава нормалну монтажу и стабилна интернет веза, објашњава Вукојевић.
Највећа непознаница за почетнике остаје приход. Број прегледа сам по себи није довољан за поуздану процјену колико ће новца аутор добити.
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"Не постоји фиксна цијена милион прегледа. Пресудни су тржиште са којег публика долази, потражња оглашивача, структура садржаја и број прегледа који испуњавају услове за обрачун", објашњава Вукојевић.
Код кратких видеа у формату Јутјуб Шортс примјењује се другачији модел подјеле прихода од огласа него код класичних, дужих видеа. За обрачун зараде важни су прегледи који испуњавају услове платформе, обрачун зараде важни су прегледи који испуњавају услове платформе, па укупан број прегледа приказан уз снимак не треба аутоматски претварати у новац према једној тарифи.
Примјера ради, уз претпостављени приход аутора од 0,10 КМ на 1.000 прегледа који улазе у обрачун, за 500 КМ мјесечно било би потребно пет милиона таквих прегледа, а за 2.000 КМ око 20 милиона. То је илустрација рачунице, а не званична тарифа Јутјуба нити потврђен просјек зараде.
Ако је приход по хиљаду прегледа већи, потребан број прегледа је мањи, и обрнуто. Од оствареног прихода притом треба покрити претплате на алате и друге трошкове пословања.
Прије остваривања прихода од огласа канал мора испунити услове Јутјуб партнерског програма, проћи провјеру и прихватити одговарајуће услове монетизације. Сама објава видеа, чак и када привуче велики број гледалаца, не даје аутоматски право на исплату.
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Јутјуб допушта монетизацију садржаја направљеног уз помоћ вјештачке интелигенције, уз поштовање својих правила. Међутим, масовно произведени и понављајући снимци, са минималним разликама и без оригиналног ауторског доприноса, могу бити одбијени за монетизацију или довести до њеног укидања на каналу.
Примјера ради, уз претпостављени приход аутора од 0,10 КМ на 1.000 прегледа који улазе у обрачун, за 500 КМ мјесечно било би потребно пет милиона таквих прегледа, а за 2.000 КМ око 20 милиона. То је илустрација рачунице, а не званична тарифа Јутјуба нити потврђен просјек зараде.
Ако је приход по хиљаду прегледа већи, потребан број прегледа је мањи, и обрнуто. Од оствареног прихода притом треба покрити претплате на алате и друге трошкове пословања.
Прије остваривања прихода од огласа канал мора испунити услове Јутјуб партнерског програма, проћи провјеру и прихватити одговарајуће услове монетизације. Сама објава видеа, чак и када привуче велики број гледалаца, не даје аутоматски право на исплату.
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Јутјуб допушта монетизацију садржаја направљеног уз помоћ вјештачке интелигенције, уз поштовање својих правила. Међутим, масовно произведени и понављајући снимци, са минималним разликама и без оригиналног ауторског доприноса, могу бити одбијени за монетизацију или довести до њеног укидања на каналу.
То значи да је, поред техничке израде, потребно развијати препознатљиве приче које публици нуде разлог да их погледа и да се врати на канал.
Алати за превођење сценарија и генерисање говора олакшавају припрему садржаја на енглеском језику и обраћање публици изван домаћег тржишта. Ипак, аутор мора провјерити да ли текст звучи природно, да ли је порука разумљива и да ли хумор одговара публици којој се обраћа.
Због неизвјесне зараде и времена потребног за развој канала, Вукојевић почетницима савјетује да прво провјере постоји ли интересовање за њихове идеје.
"За почетак бих ово посматрао као пословни експеримент, уз ограничен буџет и провјеру интереса публике, а не као сигурну замјену за плату", поручује Вукојевић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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