Лавров о замрзнутој руској имовини: Нема напретка!

Аутор:АТВ редакција
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Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров изјавио је да нема напретка када се ради о питању враћања руске дипломатске имовине замрзнуте у САД.
"Дипломатска имовина јесте поменута, али нема напретка у вези с тим, иако се настављају контакти стручњака. Али то вам је као да пресипате из шупљег у празно", рекао је Лавров на конференцији за новинаре након састанка Групе 20 /Г20/ у Атланти.
Лавров је истакао да је одржао "добар разговор" са државним секретаром САД Марком Рубиом на маргинама састанка Г20, те да је разговор био кратак јер Рубио "има много ствари за које је одговоран због којих не може да потроши пуно времена на контакте изван формата Г20".
Шеф руске дипломатије навео је да је са Рубиом разговарао о билатералним односима Русије и САД, као и о сарадњи те двије земље у оквиру међународних платформи.
Састанак Г20 почео је данас у Атланти и завршава се сутра.
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