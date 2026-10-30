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Лавров о замрзнутој руској имовини: Нема напретка!

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30.10.2026 22:50

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током конференције за новинаре након разговора са саудијским министром спољних послова, принцом Фајсалом бин Фарханом ел Саудом, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров изјавио је да нема напретка када се ради о питању враћања руске дипломатске имовине замрзнуте у САД.

"Дипломатска имовина јесте поменута, али нема напретка у вези с тим, иако се настављају контакти стручњака. Али то вам је као да пресипате из шупљег у празно", рекао је Лавров на конференцији за новинаре након састанка Групе 20 /Г20/ у Атланти.

Лавров је истакао да је одржао "добар разговор" са државним секретаром САД Марком Рубиом на маргинама састанка Г20, те да је разговор био кратак јер Рубио "има много ствари за које је одговоран због којих не може да потроши пуно времена на контакте изван формата Г20".

Шеф руске дипломатије навео је да је са Рубиом разговарао о билатералним односима Русије и САД, као и о сарадњи те двије земље у оквиру међународних платформи.

Састанак Г20 почео је данас у Атланти и завршава се сутра.

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Тагови :

Сергеј Лавров

Русија

Европска унија

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