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Милуновић: Реално да просјечна нето плата буде 1.000 евра

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31.10.2026 11:26

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Дарко Милуновић
Фото: ATV

Директор Завода за статистику Републике Српске Дарко Милуновић оцијенио је да је реално да просјечна нето плата у Српској у наредних неколико мјесеци буде 1.000 евра.

"Тренутна просјечна нето плата је 1.727 КМ и номинално је већа за око 10 одсто у односу на исти период претходне године, а реално за 4,6 одсто. То је показатељ да су у овом периоду плате расле више од повећања цијена што је јако пожељно", изјавио је Милуновић у подкасту Медијског система Републике Српске - СРНА.

Према његовим ријечима, постоје сектори у којима је плата виша од просјечне, а у некима је и мања.

"Ако поредимо петогодишњи период, плате су у односу на август или септембар 2021. године веће за око 65 одсто. Цијене су расле и угрозиле су тај раст плате, али нису до те мјере да би угрозиле реални раст плате који је у овом периоду већи од 20 одсто што је изузетно важно", објаснио је Милуновић.

Он указује да је ово показатељ да се прати тржиште рада, инфлаторни шокови, те адекватно реагује.

НАЈВИШЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРЕРАЂИВАЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ И ТРГОВИНИ

"Број запослених се креће око 290.000 и већи је у односу на претходну годину. Два сектора су доминантна када су у питању запослени, а то су прерађивачка индустрија и трговина који запошљавају више од трећине укупно запослених", нагласио је Милуновић.

На питање колики број публикација годишње објави Завод за статистику Републике Српске, Милуновић одговара да се публикује 500 различитих издања, што ову установу чини најзначајнијим издаваче на овим просторима.

"Имамо годишње око 240 разних статистичких истраживања. Трудимо се да свим корисницима приближимо статистику јер је она врло моћан алат за доношење одлука", истакао је Милуновић.

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Тагови :

Дарко Милуновић

Просјечна плата у Српској

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