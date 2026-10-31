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Москва продужила забрану извоза дизела

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31.10.2026 13:43

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Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.
Фото: Tanjug/AP/Julio Cortez

Влада Руске Федерације саопштила је данас да је продужила забрану произвођачима дизел горива извоз до краја јануара 2027. године.

"Потписан је декрет којим се продужава забрана извоза дизел горива и бродског горива, као и гасних уља из Русије од стране директних произвођача, до 31. јануара 2027. године, закључно са тим данима", наводи се у саопштењу.

У саопштењу се додаје да је циљ одлуке одржавање стабилности домаћег тржишта горива.

Замјеник премијера Александар Новак рекао је да Влада ради на томе да се појединачни добављачи који испоручују гориво на свјетско тржиште изузму од забране у новембру.

Почетком октобра, Влада је дјелимично укинула забрану извоза након споразума руског и америчког предсједника, Владимира Путина и Доналда Трампа, о испоруци руског дизела на свјетско тржиште.

Очекује се да ће први танкери стићи прије средњорочних избора у САД 3. новембра.

Новак је процијенио да ће испоруке руског дизела свјетским тржиштима достићи 2,15 милиона тона у новембру, у односу на 510.000 тона у октобру.

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Тагови :

Дизел цијена

Русија

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