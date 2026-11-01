Рајанер укида седам линија, тиче се и БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Авио-компанија Рајанер укида седам линија на простору бивше Југославије за љетњу сезону 2027. године, а одлука ће погодити путнике у Србији, БиХ, Црној Гори и Хрватској.
Одлука долази у тренутку када компанија смањује капацитете у својим базама широм Европе, док истовремено најављује нову линију између њемачког Фридрихсхафена и Задра, која би требало да саобраћа два пута недјељно од 3. маја 2027, преноси Танјуг.
У Нишу је Рајанер већ раније наговијестио да не очекује повратак током љетње сезоне 2027. године, иако је оставио могућност да до обнове летова ипак дође.
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Сада је потврђено да се компанија неће вратити, а укидају се линије ка Крфу, Малти и Бечу, преноси <ем>Еx Yу Авиатион.
Рајанер се прошле недјеље повукао са српског тржишта, наводећи као разлог регулаторне проблеме у вези са горивом који утичу на Аеродром Ниш.
Линија ка Малти постојала је од новембра 2019. године, у почетку са два лета недјељно током цијеле године. Линија за Беч уведена је у јулу 2021. године, такође са два недјељна лета. Крф је био дио сезонске туристичке понуде компаније.
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Компанија, која више неће повезивати Берлин са Дубровником и Подгорицом, очекује да се њен саобраћај у Берлину током 2027. године преполови наводећи као разлог високе аеродромске таксе и порезе у авио-саобраћају у Њемачкој.
Линија Дубровник-Берлин уведена је у априлу 2024. године, у оквиру ширења пословања које је пратило отварање Рајанерове базе у овом приморском граду. У почетку је саобраћала два пута недјељно.
Линија Подгорица-Берлин има знатно дужу историју, будући да је покренута 4. септембра 2016. године, са два недјељна лета ка некадашњем берлинском аеродрому Шенефелд.
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У Хрватској, Рајанер укида и линију Ријека-Шарлроа, која је обновљена у марту 2022. године са два лета недјељно.
У БиХ неће бити обновљена сезонска линија Сарајево-Солун. Уведена је 3. јула 2024. године, са два недјељна лета, а њено укидање долази након што је Рајанер ове зиме затворио своју базу са три авиона у Солуну.
Компанија је ту одлуку образложила високим аеродромским таксама и најавила смањење зимских капацитета на том аеродрому за 60 одсто.
Упркос укидању ове линије, Рајанер планира ширење пословања у Сарајеву током овог љета, а очекује се да ће ускоро најавити неколико нових рута из овог града.
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