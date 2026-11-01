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"Резерве подземних складишта гаса у ЕУ рекордно ниске"

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01.11.2026 18:30

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Гасовод
Фото: Jakub Pabis/Pexels

Резерве подземних складишта гаса у Европи налазе се на историјски ниском нивоу, рекао је потпредсједник руске владе Александар Новак.

„Историјски гледано, резерве у подземним складиштима гаса данас су на најнижем нивоу, а како ће Европљани преживјети зиму биће прича за себе“, рекао је Новак новинару новинске агенције „Вести“ Павелу Зарубину.

Осим тога, осврнуо се и на то да је Европа забранила куповину нафтних деривата из Русије, али да се руски дизел ипак „понекад појављује у Европи под различитим брендовима“.

Новак је скренуо пажњу на то да сваки украјински напад на руске рафинерије нафте додатно доприноси неравнотежи на глобалном тржишту горива и утиче на цијене.

Стопа попуњености подземних складишта гаса у Европи достигла је 74,68 одсто у октобру, али је остала на најнижем нивоу за тај дан у историји посматрања од 2011. године, а та бројка је остала на рекордно ниском нивоу током цијелог мјесеца, према подацима удружења оператера Гасне инфраструктуре Европе, које је анализирала РИА Новости.

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Тагови :

Гасовод

Русија

Европска унија

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