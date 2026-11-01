Адико банка се огласила због одузимања дозволе за рад Алта банци

Аутор:АТВ редакција
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Поводом одузимања дозволе за рад Алта банци, огласили су се и из Адико банке.
"Имајући у виду актуелна дешавања на домаћем финансијском тржишту и интересовање клијената и јавности, Адико банка а.д. Београд истиче да послује стабилно и неометано, уз адекватну капиталну позицију и висок ниво ликвидности", саопштили су из Адико банке.
Одлука Народне банке Србије о одузимању дозволе за рад Алта банци односи се искључиво на Алта банку и нема утицаја на пословање Адико банке, средства њених клијената нити доступност производа и услуга. Адико банка а.д. Београд послује на основу сопствене дозволе за рад и под надзором Народне банке Србије и нема изложеност према Алта банци. То значи да све услуге – платни промет, кредити, депозити, картице, електронско и мобилно банкарство, пословнице и контакт центар – функционишу редовно, истичу у Адико банци.
"Наша банка послује са показатељем адекватности капитала од 23,47 одсто и покрићем ликвидности од 282 одсто, што је значајно више од свих регулаторних захтјева. За наше клијенте најважније је да знају да послујемо редовно, да су им сви производи и услуге доступни без прекида и да актуелна ситуација са Алта банком нема утицаја на њихова средства нити пословање са Адико банком. Остајемо у потпуности фокусирани на клијенте и континуитет пословања", изјавио је Срђан Кондић, предсједник Извршног одбора Адико банке а.д. Београд.
Адико банка а.д. Београд је у стопостотном власништву Адико банке АГ (Addiko Bank AG) из Беча, банке која котира на Бечкој берзи и налази се под надзором Европске централне банке (ЕЦБ). Адико банка АГ налази се у процесу преузимања од стране Рајфајзен банке интернешенел АГ (Raiffeisen Bank International AG – RBI). Завршетак трансакције подлијеже прибављању потребних регулаторних сагласности.
" Адико банка а.д. Београд је важан дио Адико групе и има пуну подршку матичне банке. Актуелна дешавања на локалном тржишту ни на који начин не утичу на процес преузимања Адико банке АГ од стране Рајфајзен банке интернешенел АГ. Трансакција се одвија у складу са планираним корацима и очекујемо да РБИ по завршетку процеса задржи власништво над свим чланицама Адико групе, укључујући и Србију", изјавио је Херберт Јуранек, главни извршни директор Адико банке АГ.
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