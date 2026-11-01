Патријарх Порфирије служио помен жртвама пада надстрешнице у Новом Саду

Аутор:АТВ редакција
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Патријарх српски Порфирије служио је данас у Храму Светог Саве на Врачару помен страдалима у паду надстрешнице на Жељезничкој станици у Новом Саду, поводом друге годишњице трагедије у којој је живот изгубило 16 особа.
Патријарх је поручио да нас вјера у Бога и љубав према ближњима обавезују на вјечно сјећање, молитву и бригу једних о другима, истичући да се бол породица и читавог народа може исцијелити само кроз молитвену утјеху, али и јасну свијест о одговорности.
"Помолили смо се за покој њихових душа, знајући да је бол јер се растајемо онда када то наша људска логика не предвиђа, онда када имамо утисак да се нешто десило раније него што би требало да се деси. Али ми знамо да је важније од свега не када ће ко отићи у наручје Божје, него где ће стићи, да ли ће заиста бити у наручју Божјем или ће то наручје промашити.
Зато се ми молимо за покој душа невино пострадалих под настрешницом у Новом Саду, да им Господ да царство небеско, да им да покој, да им да мир и радост тамо гдје нема туге, гдје нема уздисања, гдје нема бола, а да исто тако утјеши и све њихове ближње", рекао је патријарх.
Он је позвао народ да никад у својим молитвама не заборави пострадале и то да је сваки живот дар од Бога.
"Али да имамо одговорност за њега, као што и у овом случају имамо сви одговорност за све, али постоји неко ко је на другачији начин одговоран за оно што се десило. Нека ми Бог да да увијек, молећи се Њему и молећи се једни за друге, и ево за пострадале: Сару, Валентину, Милицу, Немању, Вукашина, Анђелу, Милоша, Ању, Стефана, Сању, Васка, Ђорђа, Горанку, Вукашина, Милену, Ђуру, будемо свесни увијек одговорности свих и одговорности посебне", рекао је Порфирије.
Патријарх истиче да би несрећа у Новом Саду требало да нам буде подстрек да се приближимо Богу и будемо бољи људи, како би онда били ближи и бољи једни другима.
"Вјечни покој дај Господе Сари, Валентини, Милици, Немањи, Вукашину, Анђелу, Милошу, Ањи, Стефану, Сањи, Васку, Ђорђу, Горанки, Вукашину, Милени, Ђури и дај им вечни живот", рекао је патријарх.
У паду надстрешнице на Жељезничкој станици у Новом Саду, која се догодила на данашњи дан прије двије године, живот је изгубило 16 особа.
Подсјетимо, бетонска надстрешница на Железничкој станици у Новом Саду срушила се 1. новембра 2024. године у 11.52 часова. На лицу мјеста страдало је 14 особа, међу којима је било троје дјеце, док су три особе тешко повријеђене. Двоје повријеђених касније је подлегло задобијеним повредама, чиме је укупан број жртава порастао на 16.
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