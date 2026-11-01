Марку Кричку позлило у полицији, тражио љекарску интервенцију

Аутор:АТВ редакција
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Ухапшеном начелнику Управе криминалистичке полиције Марку Кричку позлило је у службеним просторијама гдје је приведен, и он је тражио љекарску интервенцију, сазнаје Курир.
Кричак је ухапшен јутрос по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, а поред њега, у великој акцији Службе за борбу против корупције по налогу ВЈТ у Београду лисице на руке су стављене и начелнику Службе за сузбијање криминала Бошку Секуловићу.
Србија
Ухапшен Бошко Секуловић, начелник ССК
Како сазнајемо од добро обавијештеног извора лисице на руке Кричку и Секуловићу стављене су у вези са њиховим незаконитим поступањем у случају "Сењак", као и због пребијања појединих осумњичених у том предмету у полицијској станици приликом саслушања у полицији.
Подсјетимо, у случају "Сењак" у почетку је било много недоумица и опречних верзија ко је све био на лицу мјеста у вријеме убиства Александра Нешовића 12. маја у вечерњим часовима у ресторану "27" на Сењаку, за које је оптужен Саша Вуковић, као и ко му је све након убиства помагао да сакрије тијело убијеног и прикрије друге трагове.
Србија
Ухапшен начелник УКП-а Марко Кричак
За тешко убиство Нешовића оптужен је Вуковић, као још петорица мушкараца оптужених да су му помагали у уклањању трагова и сакривању тијела.
Међу њима су његова два пријатеља и двојица конобара из ресторана.
Очекује се оглашавање Вишег јавног тужилаштва у Београду које треба да открије прецизне детаље данашњег хапшења Кричка и Секуловића.
(Курир)
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