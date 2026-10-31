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Полиција ушла у траг "часним сестрама" које су терорисале дјецу

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31.10.2026 21:59

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Након Србије, земаља региона, али и свијета, одакле је кренуо овај језиви тренд, који подсјећа на филмове страве и ужаса, дошао је и у Бањалуку.
Фото: TikTok/printscreen

Полиција у Бачкој Паланци идентификовала је три малољетника који су се током протеклих десет дана прерушавали у часне сестре и плашили грађане, међу којима је било и дјеце.

Три малољетника су, према доступним информацијама, током протеклих десет дана на подручју Бачке Паланке, прерушени у часне сестре, плашили пролазнике и дјецу.

Ови догађаји узнемирили су дио грађана, а полиција је у међувремену идентификовала малољетнике који се доводе у везу са њима. Против сва три малољетника поднесене су прекршајне пријаве.

Часне сестре

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Овај случај долази након што су се током октобра у више градова и насеља у Србији појавиле информације о особама маскираним у застрашујуће ликове часних сестара, које се углавном у вечерњим часовима појављују на улицама, снимају и плаше пролазнике.

Прве информације о оваквим појавама почеле су да се шире почетком октобра, најприје на подручју Инђије и околних насеља. На друштвеним мрежама објављиване су фотографије и снимци особа у црним одорама и са бијелим маскама, налик лику из хорор филма „Часна сестра“ (The Nun).

Убрзо су се појавиле и објаве из Бешке, Јакова, Руме, Зрењанина и појединих дијелова Београда. Према медијским извјештајима, поједини родитељи тврдили су да су њихова дјеца уплашена и да избјегавају самосталне вечерње изласке. У неким мјестима грађани су путем друштвених мрежа упозоравали једни друге на појављивање маскираних особа.

Међутим, нису све информације које су се шириле интернетом биле потврђене.

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Тако је Министарство унутрашњих послова 18. октобра, поводом навода о маскираним особама на подручју Инђије, за „Наш портал“ саопштило да је полиција провјерила пријаве и објаве на друштвеним мрежама и утврдила да се описани догађаји нису догодили.

Према писању више домаћих медија од 21. октобра, иза дијела снимака који су се ширили интернетом стоје млади који учествују у тренду на ТикТоку.

На овој друштвеној мрежи појавили су се профили под називом „Грока“, односно „Грокице“, уз називе различитих градова и насеља. На снимцима се виде особе у костимима часних сестара које плешу, шетају улицама или најављују своје појављивање на одређеним локацијама.

Циљ оваквог садржаја, према медијским извјештајима, јесте привлачење пажње, прегледа и реакција корисника друштвених мрежа.

Полиција Италија

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Један од посљедњих случајева забиљежен је 29. октобра у Нишу, гдје су се појавиле информације да су особе маскиране у часне сестре виђене у близини основне школе у Пасјој Пољани. Према писању „Блица“, поједини ученици били су узнемирени, а школа је о свему обавијестила полицију.

Директорка Основне школе „Краљ Петар Први“ Јелена Ђорђевић навела је да су полицијски службеници провјерили информације, али да није било доказа да су се особе у таквим костимима заиста појављивале у близини школе. Она је истакла да је дио узнемирености настао након што су дјеца гледала снимке на ТикТоку и међусобно размјењивала приче о маскираним особама.

(Бачка Паланка вести)

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Србија

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