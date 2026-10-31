О санкцијама Русији грађани Србије ће се изјаснити на референдуму?

Аутор:АТВ редакција
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Лидер Студентске листе за Скупштину Србије Илија Срдановић каже да би сва питања међународних односа требало да буду остварена кроз отворени дијалог са грађанима. Хоће ли Србија уводити санкције Русији, Срдановић каже да ће грађани одлучити на референдуму.
"Свакако да ће то бити дијалог унутар саме наше заједнице. Сва питања међународних односа морају да буду остварена кроз отворени дијалог наших грађана. То не може да креира један човјек. Ми смо се потрудили и у томе успјели да такав систем владавине, у коме један човјек одлучује где ћемо и куда се као нација кретати, више никада у Србији не заживи", казао је Срдановић.
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Како је рекао, да ли ће се уводити санкције Русији одлучиће грађани на референдуму.
"Слично као у односима са свим другим државама. Међународна политика се креира усклађена са захтјевима и већинском вољом грађана, а не мишљењем једног човјека или веома мале групе људи који ће о томе одлучивати умјесто грађана. То није демократија", поручио је Срдановић.
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Додао је да је наставак дијалога у вези са Косовом и Метохијом основни дио студентског плана.
"Сва платформа домаћих и међународних односа у Србији базирана је на поштовању Устава Републике Србије. Тако да је и та платформа о разговорима, односно даљој будућности Косова и Метохије, у складу са Уставом Републике Србије. Остајемо отворени, остављамо простор за отворени дијалог и рјешавање питања у интересу пре свега наших грађана и свих у међународној заједници", рекао је Срдановић.
(Блиц)
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