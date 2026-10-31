Logo

О санкцијама Русији грађани Србије ће се изјаснити на референдуму?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
31.10.2026 18:49

Коментари:

22
О санкцијама Русији грађани Србије ће се изјаснити на референдуму?
Фото: Tanjug/Dejan Živančević

Лидер Студентске листе за Скупштину Србије Илија Срдановић каже да би сва питања међународних односа требало да буду остварена кроз отворени дијалог са грађанима. Хоће ли Србија уводити санкције Русији, Срдановић каже да ће грађани одлучити на референдуму.

"Свакако да ће то бити дијалог унутар саме наше заједнице. Сва питања међународних односа морају да буду остварена кроз отворени дијалог наших грађана. То не може да креира један човјек. Ми смо се потрудили и у томе успјели да такав систем владавине, у коме један човјек одлучује где ћемо и куда се као нација кретати, више никада у Србији не заживи", казао је Срдановић.

Радомир Саичић

Србија

Саичић: Има питања по којима имамо различите, па чак и супротне ставове

Како је рекао, да ли ће се уводити санкције Русији одлучиће грађани на референдуму.

"Слично као у односима са свим другим државама. Међународна политика се креира усклађена са захтјевима и већинском вољом грађана, а не мишљењем једног човјека или веома мале групе људи који ће о томе одлучивати умјесто грађана. То није демократија", поручио је Срдановић.

Вучић Вучевић Брнабић

Србија

Вучевић предложио Вучића за предсједника СНС-а, заказана ванредна скупштина

Додао је да је наставак дијалога у вези са Косовом и Метохијом основни дио студентског плана.

"Сва платформа домаћих и међународних односа у Србији базирана је на поштовању Устава Републике Србије. Тако да је и та платформа о разговорима, односно даљој будућности Косова и Метохије, у складу са Уставом Републике Србије. Остајемо отворени, остављамо простор за отворени дијалог и рјешавање питања у интересу пре свега наших грађана и свих у међународној заједници", рекао је Срдановић.

(Блиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Илија Срдановић

Србија

Референдум

санкције

Русија

Коментари (22)

Више из рубрике

Пронађени уређаји за прислушкивање на Правном факултету

Србија

Пронађени уређаји за прислушкивање на Правном факултету

3 ч

1
Провјерава се одлив новца из Алта банке у иностранство

Србија

Провјерава се одлив новца из Алта банке у иностранство

4 ч

3
Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе

Србија

Трагедија код Зајечара: Има погинулих

4 ч

0
ЈАНАФ добио лиценцу за наставак сарадње са НИС-ом

Србија

ЈАНАФ добио лиценцу за наставак сарадње са НИС-ом

5 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима