Пронађени уређаји за прислушкивање на Правном факултету

Аутор:АТВ редакција
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Уређаји за које се претпоставља да служе за аудио и видео снимање пронађени су унутар противпожарне “паник лампе“ изнад улазних врата, саопштила је Управа Правног факултета. Ректор Владан Ђокић затражио је хитно и потпуно утврђивање свих околности и идентификовање одговорних за њихово постављање.
Правни факултет саопштио је да је јуче, у највећем факултетском амфитеатру “Радомир Лукић“ (Амфитеатар В), унутар противпожарне “паник лампе“ изнад улазних врата, пронађена техничка опрема за коју се претпоставља да служи за аудио-видео снимање.
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Након што је техничка служба Факултета пронашла предметну опрему, о томе су одмах обавијештени припадници Министарства унутрашњих послова, који су извршили увиђај и спорне предмете одузели ради даљег вјештачења, наводи Управа факултета у саопштењу.
Оно што нарочито забрињава, истиче Управа, јесте чињеница да је предметна опрема пронађена у просторији у којој се одржавају предавања на првој години основних академских студија, студијске групе, вежбе и друге наставне и ваннаставне активности.
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“Наведено указује на грубо кршење законом загарантоване неповредивости универзитетског простора, те грубо нарушавање приватности студената и запослених на Правном факултету.
Од надлежних органа очекујемо да се без одлагања спроведу законом прописане процедуре у циљу утврђивања релеватних чињеница и о томе благовремено обавесте Правни факултет и јавност“, поручује Управа Правног факултета.
Ректор Универзитета у Београду Владан Ђокић затражио је хитно и потпуно утврђивање свих околности под којима су, како је саопштила Управа Правног факултета, уређаји за снимање постављени у амфитеатру V, као и идентификовање одговорних за њихово постављање и утврђивање мотива за такво поступање.
"Чињеница да су се прислушни уређаји налазили у амфитеатру у којем се одржавају предавања, трибине и пленуми, представља још један доказ да је одлазећа власт била спремна да се, кршећи закон, обрачунава са својим неистомишљеницима", навео је Ђокић у објави на Фејсбук налогу Универзитета у Београду.
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Ђокић је рекао да посебно забрињава то што се прислушкивање и снимање догађало у простору Универзитета, који мора бити место слободне мисли, отвореног дијалога, критичког промишљања и слободног окупљања.
"Уколико се потврди да је ријеч о уређајима постављеним ради тајног праћења и снимања студената, такво поступање представља грубо нарушавање аутономије Универзитета, и отвара озбиљно питање постојања елемената кривичног дела", рекао је Ђокић.
Затражио је да се тај случај у потпуности расвијетли, да се утврди ко је, када, по чијем налогу и са којом намјером поставио спорне уређаје, као и да сви одговорни сносе законом предвиђене посљедице.
(РТС)
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