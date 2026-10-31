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Унаказио супругу пред гостима локала

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31.10.2026 19:54

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Београдска полиција ухапсила је у суботу Н. К. (1980) због сумње да је физички напао своју супругу М. К. (1984) и нанио јој тешке тјелесне повреде.

Инцидент се догодио у једном угоститељском објекту у Змај Јовиној улици у Београду, гдје су супружници боравили заједно.

Према информацијама, између њих је прво дошло до међусобне свађе, која је убрзо прерасла у физички сукоб. Н. К. је том приликом ударио супругу у предјелу лица, нанијевши јој фрактуру носне кости.

Након привођења, осумњиченом Н. К. су изречене и мјере забране приласка и комуникације са оштећеном.

(Телеграф)

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Тагови :

porodično nasilje

Београд

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