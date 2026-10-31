Вучић угостио Орбана: "Вратићемо се"

Аутор:АТВ редакција
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Бивши предсједник Србије Александар Вучић угостио је у Београду некадашњег мађарског премијера Виктора Орбана. Обојица су ове године изгубила власт на парламентарним изборима, у размаку од седам мјесеци.
Вучић је Орбана угостио у кући својих родитеља у околини Београда. Током сусрета поручио је да их изборни порази нису обесхрабрили те да је њихово пријатељство остало чврсто.
"Веома ми је драго што могу угостити Виктора Орбана, мог великог пријатеља, мог брата. Лијепо ћемо провести вријеме овдје, у кући мог оца, недалеко од Београда. И да, обојица смо недавно изгубили на изборима, али нисмо изгубили достојанство, понос нити вјеру. Добро дошао, Викторе", рекао је Вучић у снимку који је објавио на Инстаграму.
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Орбан му је узвратио поруком да пријатељства опстају и у најтежим тренуцима, а да тада постају још снажнија.
"Можеш бити сигуран, Александре, да сам увијек на твојој страни. Осим тога, знаш да је између нас било више од обичног пријатељства. Био је то велики успјех - унапређење односа, па чак и братства између Србије и Мађарске, између Срба и Мађара. И даље сам посвећен томе да наставимо тим путем", поручио је бивши мађарски премијер.
Виктор и ја. Прича пријатеља. https://t.co/kJsPLm8Ood— Александар Вучић (@avucic) October 31, 2026
Орбан је додао да се нада успјеху Србије и србијанског народа у будућности, а Вучићу и његовој породици пожелио је све најбоље.
"Нека Бог благослови твоју породицу, твој народ и тебе" рекао је Орбан.
"Вратићемо се!", поручио је Вучић на крају сусрета, након чега је загрлио Орбана.
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