Ухапшен Бошко Секуловић, начелник ССК

Аутор:АТВ редакција
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Начелник Службе за сузбијање криминала (ССК) Бошко Секуловић ухапшен је рано јутрос у великој акцији Службе за борбу против корупције. Један од највиших функционера Министарства унутрашњих послова (МУП) Србије терети се за незаконито поступање у случају „Сењак“, злоупотребу службеног положаја, али и за брутално физичко злостављање осумњичених, а прије њега јутрос је ухапшен и начелник УКП-а Марко Кричак.
Прије него што се нашао у средишту скандала и истраге која је потресла сам врх српске полиције, Секуловић је градио дугогодишњу каријеру у београдској криминалистичкој полицији. Широј јавности постао је познат као дугогодишњи шеф Одсјека за сузбијање деликата на моторним возилима Полицијске управе за Град Београд.
Током рада у београдској полицији важио је за једног од највећих стручњака за ауто-криминалитет. Због тога је био чест гост у медијима и стручним подкастима, гдје је објашњавао методе рада крадљиваца аутомобила, износио статистичке податке и едуковао грађане о превентивној заштити возила. Његови резултати на локалном нивоу препоручили су га за сам врх полицијске хијерархије, па је убрзо унапријеђен и постављен за начелника ССК-а унутар Управе криминалистичке полиције (УКП) на нивоу цијеле Србије.
Србија
Ухапшен начелник УКП-а Марко Кричак
Међутим, његов професионални углед озбиљно је уздрман током љета 2026. године, када је постао један од главних актера у ономе што су медији означили као „отворени рат двије моћне струје“ унутар врха српске полиције.
Крајем јула, правни заступници бившег начелника београдске полиције и помоћника директора полиције Веселина Милића поднијели су Вишем јавном тужилаштву кривичну пријаву против Секуловића и његовог колеге Марка Кричка, актуелног начелника УКП-а. У пријави су изнесене тешке оптужбе за монтирање процеса и заташкавање доказа.
Наиме, Секуловић и Кричак су се теретили да су намјерно сакрили и тужилаштву прећутали доказе који су потврђивали да Милић нема никакве везе са убиством Александра Нешовића у ресторану „27“ на Сењаку.
Србија
Шест застрелина, осам прострелина: Објављени детаљи убиства Нешовића
Овај сукоб кулминирао је данашњим ранојутарњим хапшењем. Према првим информацијама које је пренио Танјуг, званичне оптужбе против Секуловића не заустављају се само на заташкавању. Њему се на терет ставља и примјена силе, односно пребијање и физичко злостављање појединих осумњичених лица у просторијама полицијске станице током саслушања у вези са случајем „Сењак“.
Очекује се да ће надлежно тужилаштво ускоро изаћи са више званичних детаља о овом случају.
(Телеграф)
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