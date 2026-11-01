Ухапшен начелник УКП-а Марко Кричак

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду ухапсила начелника Управе криминалистичке полиције Марка Кричка, сазнаје Танјуг.
Кричак је на функцији начелника УКП провео нешто више од годину дана, а прије тога је био начелник Јединице за заштиту лица и објеката.
Марко Кричак рођен је 1984. године у Београду. Професионалну каријеру у безбедносном сектору започео је у Петој управи Безбедносно-информативне агенције (БИА), где је стекао прва оперативна искуства и поставио темеље за даљи рад у државним структурама.
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Након почетног ангажмана у БИА, прешао је у Министарство унутрашњих послова. У Служби за борбу против организованог криминала (СБПОК) био је ангажован на високоризичним случајевима везаним за сузбијање трговине наркотицима, пре него што се привремено вратио у Агенцију и преузео позицију помоћника начелника Осме управе.
Његов убрзани успон у полицијској хијерархији услиједио је повратком у МУП и преласком у Јединицу за обезбјеђење одређених личности и објеката (ЈЗО).
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Током 2022. године постао је замјеник команданта, у јулу 2023. преузео је мјесто команданта, а 30. децембра 2025. године постављен је за начелника УКП-а са чином потпуковника полиције.
Марко Кричак је у новембру 2023. године добио признање за изузетан допринос и постигнуте резултате у раду у Министарству унутрашњих послова.
На Видовдан 2025. године Јединица за обезбјеђење одређених личности и објеката, под командом потпуковника полиције Марка Кричка, одликована је орденом заслуга за одбрану и безбедност првог степена.
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Ожењен је и отац једног дјетета, наводи се у саопштењу МУП-а Србије.
Подсјетимо, како сазнаје Танјуг, Кричак и Секиловић су ухапшени јутрос у вези са њиховим незаконитим поступањем у случају "Сењак", као и због пребијања појединих осумњичених у том предмету у полицијској станици приликом саслушања у полицији.
У случају "Сењак" у почетку је било много недоумица и опречних верзија ко је све био на лицу мјеста у вријеме убиства Александра Нешовића 12. маја у вечерњим часовима у ресторану "27" на Сењаку, за које је оптужен Саша Вуковић, као и ко му је све након убиства помагао да сакрије тијело убијеног и прикрије друге трагове.
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