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Ловочувар ушао у помоћни објекат и нашао мртвог човјека!

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01.11.2026 11:15

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Ловочувар ушао у помоћни објекат и нашао мртвог човјека!

Тијело за сада неидентификованог мушкарца пронађено је јутрос у помоћном објекту у дворишту једне породичне куће у околини Обреновца.

Према првим и незваничним информацијама, језиво откриће догодило се у раним јутарњим сатима када је локални ловочувар, обилазећи реон, ушао у објекат и затекао тијело.

Шокирани човјек је истог тренутка позвао полицију и Хитну помоћ, чији су лекари по доласку на лице места могли само да констатују смрт.

Полиција блокирала прилаз имању

Припадници полиције одмах су обезбиједили лице мјеста и оградили простор око објекта тракама. Форензичке екипе обавиле су детаљан увиђај како би се прикупили сви трагови и утврдиле тачне околности под којима је мушкарац преминуо.

За сада нема званичних информација о томе да ли на телу има видљивих трагова насиља или је ријеч о природној смрти.

Тужилаштво наложило хитну обдукцију

О цијелом случају одмах је обавијештено надлежно јавно тужилаштво, које води истрагу.

Дежурни тужилац наложио је да се тијело превезе на Институт за судску медицину ради обдукције и токсиколошких анализа, које ће дати прецизан одговор на питање како и када је наступила смрт, као и да се утврди тачан идентитет преминулог. Истрага је у току.

(Телеграф)

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Тагови :

пронађено тијело

Обреновац

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