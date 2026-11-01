Ловочувар ушао у помоћни објекат и нашао мртвог човјека!

Аутор:АТВ редакција
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Тијело за сада неидентификованог мушкарца пронађено је јутрос у помоћном објекту у дворишту једне породичне куће у околини Обреновца.
Према првим и незваничним информацијама, језиво откриће догодило се у раним јутарњим сатима када је локални ловочувар, обилазећи реон, ушао у објекат и затекао тијело.
Шокирани човјек је истог тренутка позвао полицију и Хитну помоћ, чији су лекари по доласку на лице места могли само да констатују смрт.
Припадници полиције одмах су обезбиједили лице мјеста и оградили простор око објекта тракама. Форензичке екипе обавиле су детаљан увиђај како би се прикупили сви трагови и утврдиле тачне околности под којима је мушкарац преминуо.
За сада нема званичних информација о томе да ли на телу има видљивих трагова насиља или је ријеч о природној смрти.
О цијелом случају одмах је обавијештено надлежно јавно тужилаштво, које води истрагу.
Дежурни тужилац наложио је да се тијело превезе на Институт за судску медицину ради обдукције и токсиколошких анализа, које ће дати прецизан одговор на питање како и када је наступила смрт, као и да се утврди тачан идентитет преминулог. Истрага је у току.
(Телеграф)
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