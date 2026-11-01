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Тачно у 11.52 часова Нови Сад стаје: Обиљежавају се двије године од трагедије

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01.11.2026 10:57

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Тачно у 11.52 часова Нови Сад стаје: Обиљежавају се двије године од трагедије
Фото: Tanjug / AP

Данас се обиљежавају двије године од пада надстрешнице на жељезничкој станици у Новом Саду, када је страдало 16 људи, док је једна особа тешко повријеђена.

Према најавама, одржаће се и комеморативни скуп испред жељезничке станице у 11.52 часа.

Надстрешница на жељезничкој станици у Новом Саду обрушила се 1. новембра 2024. године у 11.52 часа. Том приликом погинуло је 14 људи, међу којима и четворо дјеце узраста шест, 10, 16 и 17 година, док су три особе тешко повријеђене, од којих су двије касније преминуле у болници.

Тог дана под тонама бетона живот су изгубили Сара Фирић (6), Валентина Фирић (10) и Ђорђе Фирић (53) из Ковиља, као и Милица Адамовић (6), Сања Ћирић Арбутина (35) и Милева Карановић (76), све из Каћа.

Погинули су и Немања Комар (17) из Степановићева, Милош Милосављевић (21) из Книћанина, Стефан Хрка (27) из Београда, Анђела Руман (20) из Старе Пазове, Горанка Раца (58) из Новог Сада, Ђуро Швоња (77) из Степановићева, Вукашин Раковић (69) из Буковца и држављанин Сјеверне Македоније Васко Саздовски (46).

Ања Радоњић (24) из Параћина преминула је од посљедица тешких повреда у болници 17. новембра 2024. године, а Вукашин Црнчевић (18) из Змајева 21. марта 2025. године.

Теодора Мартинко преживјела је несрећу са тешким повредама.

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Тагови :

Нови Сад

Годишњица

Надстрешница

Пала надстрешница Жељезничке станице

жртве

Комеморативни скуп

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