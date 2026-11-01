16 минута тишине за 16 изгубљених живота: Нови Сад је стао у 11.52

Аутор:АТВ редакција
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Двије године навршиле су се од пада надстрешнице на Жељезничкој станици у Новом Саду, када је живот изгубило 16 људи, док је једна особа тешко повријеђена.
Комеморативни скуп, на који су позвали студенти у блокади, почео је у 11.52, у вријеме када се надстрешница срушила.
Скуп је завршен полагањем вијенаца и цвијећа те паљењем свијећа испред Железничке станице, у знак сјећања на страдале.
Током комеморативног програма неколико хорова извело је пјесму "Цвета трешња", а прочитане су и пјесме "Похвала свету" Бранка Миљковића и "Што те нема" Алексе Шантића.
Na komemorativnom skupu ispred železničke stanice u Novom Sadu hor je izveo pesmu "Cveta trešnja u planini". https://t.co/M0zBACgGfl— N1 Beograd (@n1srbija) November 1, 2026
Једна од студенткиња подсјетила је у обраћању на догађаје од 1. новембра 2024. године, поручивши да студенти неће одустати од захтјева да се утврди одговорност за трагедију.
"Трагедија није ријеч која адекватно описује оно што се догодило 1. новембра 2024. године. Трагедија описује несрећу, случајни догађај, а иза ове ријечи може вјешто да се сакрије ријеч коју сви тражимо, а то је одговорност", поручила је студенткиња.
Србија
Патријарх Порфирије служио помен жртвама пада надстрешнице у Новом Саду
Она је подсјетила и на окупљања, протесте и акције одавања поште страдалима, током којих су грађани широм Србије застајали у 11.52 и минутом тишине одавали почаст жртвама.
Грађани и студенти су током данашњег скупа прилазили простору испред Железничке станице, гдје су остављали цвијеће и палили свијеће.
Патријарх српски Порфирије служио је помен настрадалима у паду надстрешнице након литургије у Храму Светог Саве на Врачару.
Поручио је да вјера у Бога и љубав према ближњима обавезују на вјечно сјећање, молитву и бригу једних о другима, истичући да се бол породица и читавог народа може ублажити молитвеном утјехом, али и свијешћу о одговорности.
"Помолили смо се за покој њихових душа, знајући да је бол јер се растајемо онда када то наша људска логика не предвиђа, онда када имамо утисак да се нешто десило раније него што би требало да се деси", рекао је Порфирије.
Он је истакао да се вјерници моле за душе невино пострадалих, да им Господ подари вјечни мир и покој, али и да утјеши њихове ближње.
Патријарх је позвао вјернике да страдале никада не забораве у својим молитвама, подсјећајући да је сваки живот дар од Бога и да сви имају одговорност за њега.
"Имамо одговорност за њега, као што и у овом случају имамо сви одговорност за све, али постоји неко ко је на другачији начин одговоран за оно што се десило", поручио је Порфирије.
Он је истакао да би несрећа у Новом Саду требало да буде подстрек људима да се приближе Богу и буду бољи једни према другима.
Патријарх је на крају поменуо имена свих 16 страдалих, молећи се за покој њихових душа и вјечни живот.
Двије године након пада надстрешнице, суђење за погибију 16 људи још није почело.
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