Исповијест оца младића страдалог под надстрешницом: Милош и Анђела су имали велике планове, породица је чекала најљепшу вијест

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Анђела Руман (20) и Милош Милосављевић (21), двоје су од 16 жртава пада надстрешнице на Жељезничкој станици Нови Сад, прије тачно двије године - 1. новембра 2024. године.
Анђела је била трудна, што је њена породица, а и Милошева, сазнала тек послије несреће.
Горан Милосављевић, отац настрадалог Милоша Милосаљевића, испричао је раније за медије да је кобног дана његов син отишао код сестре која живи у Новом Саду. Са мајком, која ради на десет минута од Жељезничке станице Нови Сад, видио се и чуо прије несреће.
– Били су на пићу и онда га је сестра одвезла на станицу како би се нашао са Анђелом и како би дошли код нас кући. Имали су план, пошто је њему рођендан био 31. октобра, да у суботу 2. новембра праве велику журку на фудбалском терену овдје код нас, али видите шта нас је задесило – испричао је отац настрадалог Милоша Милосављевића.
Потом је објаснио шта је радио када је чуо да је пала надстрешница на улазу у новосадску станицу.
– Био сам код куће, радио нешто. Зове ме супруга и пита да ли сам се чуо са Милошем, кажем да нисам. А она ми онако помало успаничено одговара: “Зови га и ако ти се јави, нека ме зове!” Било ми је чудно зашто ме супруга и кћерка стално зову и питају за Милоша и Анђелу. Нешто ми није дало мира – рекао је Горан Милосављевић.
Потом је звао Милоша, али одговора није било.
– Питао сам супругу да ми каже шта се дешава и тада ми је објаснила да се десила несрећа на станици. Мислио сам да је сигурно отишао. Можда се не јавља јер је у аутобусу, игра игрице, па неће да се јави да га не прекидамо?! Испрва ми је то било на памети – испричао је Горан Милосављевић.
Њихови породични пријатељи такође нису могли да сједе мирно, па су се распитивали око несреће.
– Звали су ме и његови из клуба да питају гдје је Милош, јер им се није јављао. Хтјели су да питају за поподневни тренинг. Некако ми је дјеловало као да ме умирују у неком шаљивом тону: “Милош откад има дјевојку никоме се не јавља”. Сјећам се да сам им у том маниру и одговорио да су то “момачка посла” – испричао је Горан Милосављевић, преноси Блиц.
Милошева мајка и сестра биле су испред болнице и код станице током дана. Супруга га је критиковала што не дође у Нови Сад, али јој је он рекао: “Треба да се вратите кући и о свему ће нас обавијестити.”
– Тако је, нажалост и било. У 19.50 часова видио сам на вијестима име и презиме мог сина. Јављају да је настрадао. Два минута касније, патрола се паркира испред куће. Излазе четири полицајца, долазе да ме обавијесте да сам остао без сина – испричао је Горан Милосављевић.
Позив који је тада морао да обави био му је најгори у животу.
– Позвао сам супругу и рекао јој да смо остали без Милоша. Наш Милош је настрадао. У том тренутку, када сам сазнао за вијест, размишљао сам и да ли ћу имати снаге да га видим. Био је испод тих рушевина, нисам знао да ли је нешто остало од њега. Мислио сам да нема шта ни да се види – рекао је Милошев отац.
Услиједила је формална идентификација тијела.
– Био је у тренерци, само му је дукс био крвав. На бијелим патикама није било ни кап крви, чак му је и телефон остао читав. Имао је повреду на лијевој страни главе и на рамену – рекао је Горан Милосављевић, додајући да сви одговорни за трагедију на Жељезничкој станици у Новом Саду треба да одговарају.
Милошев отац Горан Милосављевић открио је да су тек након трагедије сазнали да је Анђела била трудна и да су она и њен дечко Милош чекали бебу.
anđela nsФОТО: ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ
– До тог дана нисмо ни знали да је његова дјевојка била трудна. То су хтјели да нам саопште на породичном ручку – објаснио је Горан Милосављевић.
Анђела Руман и Милош Милосављевић су планирали ручак за породицу у недјељу, 3. новембра 2024. године. Нажалост, сви планови су уништени, а породице су завијене у црно два дана раније, у петак, када су обоје погинули на Жељезничкој станици у Новом Саду.
Надстрешница на Жељезничкој станици “Нови Сад” пала је прије тачно двије године – 1. новембра 2024. године у 11 сати и 52 минута.
Погинуло 16 особа, док се Теодора Мартинко и даље опоравља од тешких повреда.
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