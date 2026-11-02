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Винлајн Баскет куп: Игокеа вечерас гостује Зениту

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02.11.2026 15:17

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Лопта на терену КК Игокеа
Фото: АТВ

Пред кошаркашима Игокее од 17 часова и 30 минута је гостовање Зениту у оквиру другог кола групе А Винлајн Баскет купа.

Тим Ненада Стефановића такмичење је отворио побједом против Парме из Перма и у добром расположењу допутовао је у Санкт Петербург.

Игокеа је у успону форме, прије пута у Русију остварена је и убједљива побједа против Цибоне у АБА лиги.

"Очекује нас једна изузетно тешка утакмица са екипом Зенита, која је у односу на ВТБ Суперкуп допунила свој ростер тамо гдје су сматрали да је неопходно. Са доласцима, нарочито, Маркуса Хауарда дефинитивно су добили обрисе евролигашког тима. Наше амбиције су познате, желимо да идемо на фајнал-фор тако да ћемо учинити све што је неопходно да имамо своју шансу да побиједимо утакмицу", рекао је тренер Игокее Ненад Стефановић пред утакмицу.

Игоси су у ВТБ Суперкупу побиједили Зенит резултатом 83:79 у борби за пето мјесто, а евентуалним тријумфом вечерас направили би велики корак ка пласману на завршницу Винлајн Баскет купа.

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Тагови :

КК Игокеа

кошарка

утакмица

Винлајн Баскет куп

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