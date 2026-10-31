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Партизан добио одличне вијести пред меч против Клужа

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31.10.2026 12:34

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Вања Маринковић кошаркаш КК Партизан
Фото: ATV

Капитен кошаркаша Партизана Вања Маринковић враћа се на терен у утакмици против Клужа, саопштио је данас клуб.

Партизан ће у понедељак у 13 часова дочекати Клуж у Хали спортова на Новом Београду, а Маринковић конкурише за састав девет мјесеци послије повреде и операције Ахилове тетиве.

- Капитен Партизана Вања Маринковић се у потпуности прикључио тренажном процесу и на располагању је тренеру Пењароји од наредне утакмице против Клужа - стоји у клупској објави.

Додаје се да је послије контролних прегледа установљено је да ће Дерек Вилис бити у стању да се прикључи тиму током друге недјеље новембра.

- Тоње Џекири је у процесу опоравка и његова ситуација се прати. У складу са реакцијом тијела на одређену терапију, центар црно-бијелих ће подизати интензитет рада на тренинзима. Оквирна процјена времена до потпуног опоравка је око двије недјеље - закључују из Партизана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

КК Партизан

Вања Маринковић

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