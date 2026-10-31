Потез о којем прича цијела НБА: Стеф Кари "уништио" Луку Дончића

Аутор:АТВ редакција
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Десет утакмица одиграно је претходне ноћи у НБА лиги, српски актери побиједили су у двије од четири, а један од дербија одигран је у Сан Франциску, гдје је Голден Стејт везао и трећу побједу, савладавши Лос Анђелес Лејкерсе резултатом 112:95.
Стеф Кари игра као да има 28, а не 38 година, и у директном окршају са сјајним Луком Дончићем показао је због чега још увијек и не разматра одлазак у пензију. Дуел је завршио са 31 поеном, четири скока и шест асистенција, али и потезом о којем се прича широм Сједињених Америчких Држава.
STEPH CURRY, ARE YOU SERIOUS??? 😱 https://t.co/0XSBhsnHpy— NBA (@NBA) October 31, 2026
У свом стилу је Кари дриблао лопту средином треће дионице, а онда феноменалним кросовером бацио Луку Дончића на паркет, а затим погодио тројку. У тим тренуцима Вориорси су били у лошем положају.
Треба имати у виду да су Лејкерси на крају прве четвртине водили 38:15, те да је већ до полувремена разлика истопљена, па се на паузу отишло при резултату 53:53.
Слаб почетак другог полувремена донио је предност од девет поена Лејкерсима, који су послије Каријевог потеза пали, а потом веома убједљиво изгубили.
Лука Дончић био је најбољи код гостију са 37 поена, седам скокова и пет асистенција. На обје стране по 21 поен постигли су Брендин Подзијемски и Остин Ривс.
Осим побједа Николе Јокића и Николе Јовића, пораз је, баш као и Богдан Богдановић, уписао и Дарко Рајаковић са својим Торонто Репторсима. Орландо Меџик је у Канади славио резултатом 121:114, на крилима Дезмонда Бејна (28 поена и шест асистенција) и Франца Вагнера (26 поена, пет скокова и 11 асистенција). Скоти Барнс је за Репторсе убацио 41 поен!
(Телеграф)
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