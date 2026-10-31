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Потез о којем прича цијела НБА: Стеф Кари "уништио" Луку Дончића

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31.10.2026 08:06

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Потез о којем прича цијела НБА: Стеф Кари "уништио" Луку Дончића
Фото: Tanjug / AP / Justine Willard

Десет утакмица одиграно је претходне ноћи у НБА лиги, српски актери побиједили су у двије од четири, а један од дербија одигран је у Сан Франциску, гдје је Голден Стејт везао и трећу побједу, савладавши Лос Анђелес Лејкерсе резултатом 112:95.

Стеф Кари игра као да има 28, а не 38 година, и у директном окршају са сјајним Луком Дончићем показао је због чега још увијек и не разматра одлазак у пензију. Дуел је завршио са 31 поеном, четири скока и шест асистенција, али и потезом о којем се прича широм Сједињених Америчких Држава.

У свом стилу је Кари дриблао лопту средином треће дионице, а онда феноменалним кросовером бацио Луку Дончића на паркет, а затим погодио тројку. У тим тренуцима Вориорси су били у лошем положају.

Треба имати у виду да су Лејкерси на крају прве четвртине водили 38:15, те да је већ до полувремена разлика истопљена, па се на паузу отишло при резултату 53:53.

Слаб почетак другог полувремена донио је предност од девет поена Лејкерсима, који су послије Каријевог потеза пали, а потом веома убједљиво изгубили.

Лука Дончић био је најбољи код гостију са 37 поена, седам скокова и пет асистенција. На обје стране по 21 поен постигли су Брендин Подзијемски и Остин Ривс.

Осим побједа Николе Јокића и Николе Јовића, пораз је, баш као и Богдан Богдановић, уписао и Дарко Рајаковић са својим Торонто Репторсима. Орландо Меџик је у Канади славио резултатом 121:114, на крилима Дезмонда Бејна (28 поена и шест асистенција) и Франца Вагнера (26 поена, пет скокова и 11 асистенција). Скоти Барнс је за Репторсе убацио 41 поен!

(Телеграф)

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Тагови :

НБА

Лука Дончић

Stef Kari

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