Звезда разбила Бајерн у Београду

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Црвене звезде побиједили су Бајерн у деветом колу Евролиге на свом терену резултатом 103:73.
Звезда је остварила шесту побједу у досадашњем току такмичења, другу у дуплом овонедјељном колу.
Црвено-бијели су питање побједника практично ријешили у другој четвртини, када су стекли двоцифрену предност, а до краја утакмице потпуно надиграли њемачког представника и стигли до шесте победе у сезони, уз три пораза.
Црвено-бијели су меч завршили са 15 погођених тројки из 34 покушаја (44 одсто), док су за два поена шутирали 24/39 (62 одсто). Са линије слободних бацања имали су учинак 10/13 (77 одсто), а укупна успјешност шута из игре износила је 53 одсто.
Звезда је имала 29 асистенција, наспрам 18 Бајерна, као и предност у скоковима (38:36). Црвено-бијели су изгубили само седам лопти, док су гости направили 13 грешака, а домаћи су забиљежили и девет украдених лопти и седам блокада.
Најефикаснији у побједничком тиму био је Чима Монеке са 15 поена, пет скокова и пет асистенција, док су Крис Колоко, Дејан Давидовац, Џордан Нвора и Тајсон Картер постигли по 12 поена. Колоко је уз то забиљежио пет блокада, а Ник Вајлер-Беб девет асистенција.
У екипи Бајерна највише су се истакли Мајлс Норис са 14 поена, Двејн Вашингтон са 16 и Владимир Лучић са 12 поена.
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