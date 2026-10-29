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Звезда разбила Бајерн у Београду

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29.10.2026 21:57

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Звезда разбила Бајерн у Београду
Фото: Pexels

Кошаркаши Црвене звезде побиједили су Бајерн у деветом колу Евролиге на свом терену резултатом 103:73.

Звезда је остварила шесту побједу у досадашњем току такмичења, другу у дуплом овонедјељном колу.

Црвено-бијели су питање побједника практично ријешили у другој четвртини, када су стекли двоцифрену предност, а до краја утакмице потпуно надиграли њемачког представника и стигли до шесте победе у сезони, уз три пораза.

Црвено-бијели су меч завршили са 15 погођених тројки из 34 покушаја (44 одсто), док су за два поена шутирали 24/39 (62 одсто). Са линије слободних бацања имали су учинак 10/13 (77 одсто), а укупна успјешност шута из игре износила је 53 одсто.

Звезда је имала 29 асистенција, наспрам 18 Бајерна, као и предност у скоковима (38:36). Црвено-бијели су изгубили само седам лопти, док су гости направили 13 грешака, а домаћи су забиљежили и девет украдених лопти и седам блокада.

Најефикаснији у побједничком тиму био је Чима Монеке са 15 поена, пет скокова и пет асистенција, док су Крис Колоко, Дејан Давидовац, Џордан Нвора и Тајсон Картер постигли по 12 поена. Колоко је уз то забиљежио пет блокада, а Ник Вајлер-Беб девет асистенција.

У екипи Бајерна највише су се истакли Мајлс Норис са 14 поена, Двејн Вашингтон са 16 и Владимир Лучић са 12 поена.

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Тагови :

КК Црвена звезда

Евролига

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