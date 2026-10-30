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Нови пораз Партизана: Црно-бијели пали у Литванији

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30.10.2026 21:15

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Нови пораз Партизана: Црно-бијели пали у Литванији
Фото: Pexels

Кошаркаши Партизана поражени су од Жалгириса резултатом 87:80 (27:21, 17:19, 25:17, 18:23 ) у деветом колу Евролиге.

Пораз од Жалгириса је пети Партизанов пораз у Евролиги ове сезоне.

Најбољи појединац био је Танасковић са 19 поена, пет скокова и једном асистенцијом, а двоцифрени су били и Томпсон са 15 поена, шест скокова и четири асистенције као и Вилдоса са 14 поена, три скока и двије асистенције.

Поново је као против Асвела далеко од своје најбоље форме био Карлик који је меч завршио са седам поена, пет скокова и седам асистенција.

У тиму Жалгириса истакао се Валенчијунас са 16 поена и осам скокова, а поен више имао је Едвардс.

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Тагови :

КК Партизан

Евролига

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