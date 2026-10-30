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Партизан поражен од Жалгириса, Пењароја поручио: "Срећан сам и поносан на своје момке"

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30.10.2026 21:30

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Ђоан Пењароја, тренер Партизана
Фото: Tanjug / AP / RADE PRELIĆ

Кошаркаши Партизана нису успјели да дођу до побједе ове вечери у Каунасу против екипе Жалгириса, пошто су послије неизвјесне завршнице ипак поражени од литванске екипе резултатом 87:80.

Партизан је губио током готово читавог тока утакмице, на крају је могао да приђе и на само поен заостатка, али је Итан Томпсон промашио кључну тројку, послије чега је све кренуло низбрдо.

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Тренер Партизана, Ђоан Пењароја, одмах послије меча морао је да стане пред камере Евролиге и да свој коментар ове утакмице. Није могао бити задовољан.

„На крају, поносан сам на своју екипу. Није лако такмичити се свих 40 минута и доћи у ситуацију да побиједите утакмицу, али смо јако лоше шутирали за три поена. Није лако наставити и борити се са таквим стварима. Надам се да ћемо поправити наш проценат шута за три поена. Неколико почетних минута у првој и трећој четвртини било је лоше, али, кажем, срећан сам и поносан на своје момке“, рекао је Пењароја.

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Тагови :

КК Партизан

Ђоан Пењароја

Евролига

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