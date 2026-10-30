Игокеа разбила Цибону у Загребу

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Игокее побиједили су на гостујућем терену у Загребу Цибону резултатом 89:69 (22:19, 19:14, 26:18, 22:18), у утакмици шестог кола Групе А прве фазе АБА лиге, и прекинули низ од три узастопна пораза у том регионалном такмичењу.
Најефикаснији у екипи Игокее био је српски бек Лазар Стефановић са 16 поена, уз пет скокова. Његов сународник Петар Ковачевић додао је 15 поена и пет скокова, Роман Пен уписао је 13 поена, док је Харис Делалић постигао 12 поена.
У екипи Цибоне најефикаснији је био Рики Мекгил са 12 поена, уз седам асистенција. Роко Баџим додао је 11 поена, док су Ловро Мазалин и Винсент Мичел постигли по 10 поена.
Игокеа је пета на табели Групе А са двије побједе и три пораза, док Цибона заузима претпосљедње, девето мјесто са скором 1/4.
Оба клуба ће у наредном колу играти на гостујућем терену – Игокеа у Новом Месту против Крке, а Цибона у Широком Бријегу против Широког.
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