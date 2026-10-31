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Лејкерси поново продати!

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31.10.2026 16:51

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Кошаркаш Голден Стејт Вориорса Брендин Подзијемски (2) полаже лопту у кош поред Остина Ривса (15), кошаркаша Лос Анђелес Лејкерса, током првог полувремена утакмице НБА купа, у суботу, 30. октобра 2026. године, у Сан Франциску.
Фото: Таnjug/AP Photo/Justine Willard

Лос Анђелес Лејкерси би након само годину дана могли да добију новог власника, потврдио је ЕСПН.

Према наводима ове америчке медијске куће, власник славне НБА франшизе из Калифорније Марк Волтер и власник компаније „Трајв капитал“ Џошуа Кушнер постигли су договор о продаји Лејкерса за 12,5 милијарди долара.

Двојица инвеститора састала су се у четвртак у Волтеровом дому на Флориди како би финализовали договор. Преостало је још да се обави формална примопредаја франшизе и потпише сва неопходна документација.

Након тога, НБА ће дати коначну ријеч и одобрити споразум. За то ће бити потребно још времена, али је, према наводима ЕСПН-а, посао практично завршен.

Лејкерси би тако добили другог власника за само годину дана. Подсјећамо, Волтер је у октобру прошле године купио франшизу од вишедеценијских власника клуба, породице Бас.

Извори блиски преговорима навели су да је Кушнер увјерио Волтера да је обезбиједио сва средства неопходна за реализацију куповине. Кушнер и бивши извршни директор компаније „Дизни“ Боб Ајгер преговарали су са Волтером током протеклих неколико мјесеци и радили на детаљима трансакције.

Џошуа Кушнер је млађи брат Џареда Кушнера, који је ожењен Иванком Трамп, кћерком предсједника САД Доналда Трампа. Џаред је био један од најближих Трампових сарадника и савјетник у Бијелој кући током његовог првог предсједничког мандата.

Занимљиво је да се Џошуа политички разликује од свог брата. Није подржавао Трампа на изборима, а 2017. године учествовао је на Женском маршу у Вашингтону, протесту против Трампове политике.

Џошуа Кушнер је успјешан инвеститор и предузетник, оснивач инвестиционе компаније „Трајв капитал“ и суоснивач здравствене компаније „Оскар хелт“.

(Б92)

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Тагови :

Лос Анђелес Лејкерси

продаја

Лука Дончић

ЕСПН

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