Нестварни Дончић убацио 45 поена у побједи Лејкерса над Торонтом

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Лос Анђелес Лејкерса савладали су Торонто резултатом 131:125, а екипу из Калифорније до побједе над тимом српског тренера Дарка Рајаковића предводио је феноменални Лука Дончић.
Словеначки репрезентативац утакмицу је завршио са 45 поена, 15 скокова, шест асистенција и пет украдених лопти за 35 минута проведених на паркету.
Дончић је погодио 12 од 23 шута из игре, укључујући осам тројки, наставивши тако сјајан низ на почетку нове сезоне.
На овом мечу исписао је и историју, поставши први играч у модерној ери вођења статистике који је у једном полувремену забиљежио најмање пет украдених лопти, пет погођених тројки и пет скокова.
Лејкерси су током утакмице имали предност од 26 поена, али су резервни играчи Торонта у посљедњој четвртини успјели да смање заостатак на само пет поена.
Репторси су у том периоду заиграли знатно боље и постигли чак 43 поена, али је тренер Лејкерса Џеј-Џеј Редик у финишу на терен вратио стартере и осигурао побједу свог тима.
Поред Дончића, у редовима Лејкерса истакао се Остин Ривс са 19 поена, док је Вокер Кеслер уписао 16 поена и 15 скокова.
Торонто је наступио ослабљен, а најзапаженији у пораженом тиму био је Скоти Барнс са 29 поена. Ар-Џеј Барет додао је 22 поена и 10 скокова, док је Џејмисон Батл постигао 20 поена.
Екипа коју са клупе предводи српски тренер Дарко Рајаковић била је ослабљена изостанком повријеђених Јакоба Пелтла и Каваја Ленарда.
Лејкерси сада имају учинак од пет побједа и два пораза и налазе се на четвртом мјесту Западне конференције, док је Торонто пети на Истоку са скором 3-3.
Кошаркаши Бруклина савладали су Индијану резултатом 98:90, чиме је шпански тренер Ђорди Фернандез уписао прву побједу у сезони. Млади француски кошаркаш Нолан Траоре постигао је 16 поена за побједнички тим.
„Добро смо кретали лопту, покушавали да сваки пут пронађемо најбољи шут, а били смо и константни у одбрани“, рекао је Траоре.
Бостон је на гостовању био бољи од Орланда резултатом 108:97, уз 12 поена Луке Гарзе. У екипи Орланда истакао се Тристан да Силва са 23 поена и 10 скокова.
У дербију Калифорније Голден Стејт је на домаћем терену савладао Лос Анђелес Клиперсе резултатом 124:112. Најзаслужнији за побједу био је Јаксел Лендеборг са 37 поена и шест погођених тројки.
(РТС)
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