У овој земљи од сутра забрана телефона у учионицама

Аутор:АТВ редакција
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Мексичке школе од сутра забрањују мобилне телефоне у учионицама у оквиру напора Владе да дјеци и тинејџерима ограничи употребу електронских уређаја, након сличних мјера које је предузело више од стотину земаља у посљедњој деценији.
Иницијативу, коју је предводила мексички предсједник Клаудија Шејнбаум, подржали су стручњаци који то виде као прилику да се смањи изложеност младих Мексиканаца технологији, јер доводи до пада пажње, стреса и анксиозности.
Мексичке власти се спремају да овог мјесеца примијене прописе који ће захтијевати од дигиталних платформи да уклањају објаве које садрже говор мржње, злостављање, сексуално насиље, узнемиравање, кибернетичко малтретирање и други нелегални садржај.
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Међутим, забрана мобилних телефона већ се суочава са отпором у неким дијеловима земље, пренио је АП.
Поједини родитељи се плаше да неће моћи да комуницирају са дјецом док у земљи влада насиље, од којег нису поштеђени ни млађи ни адолесценти.
Према подацима коалиције цивилног друштва Мрежа за права дјеце у Мексику, у првој половини године сваки десети Мексиканац између 10 и 17 година био је жртва злочина који укључују организовани криминал, пише Срна.
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