Трамп изразио сумњу у безбједност избора

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изразио је сумњу у вези са безбједношћу избора у Америчком конгресу који ће бити одржани сутра.
"Не", одговорио је Трамп на питање "Њујорк поста" да ли сматра да ће избори бити безбједни.
Трамп је у уторак, 27. октобра, условио признавање избора транспарентношћу њихових резултата.
У САД ће сутра бити одржани избори за 35 сенатора у Сенату Конгреса САД и 435 чланова Представничког дома Конгреса САД, као и регионалних лидера у неколико савезних држава.
Аналитичари тврде да постоји ризик да Републиканска странка изгуби контролу над Представничким домом Конгреса, преноси Срна.
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