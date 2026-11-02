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Трамп изразио сумњу у безбједност избора

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02.11.2026 14:46

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Трамп изразио сумњу у безбједност избора
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник САД Доналд Трамп изразио је сумњу у вези са безбједношћу избора у Америчком конгресу који ће бити одржани сутра.

"Не", одговорио је Трамп на питање "Њујорк поста" да ли сматра да ће избори бити безбједни.

Трамп је у уторак, 27. октобра, условио признавање избора транспарентношћу њихових резултата.

У САД ће сутра бити одржани избори за 35 сенатора у Сенату Конгреса САД и 435 чланова Представничког дома Конгреса САД, као и регионалних лидера у неколико савезних држава.

Аналитичари тврде да постоји ризик да Републиканска странка изгуби контролу над Представничким домом Конгреса, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

избори

Конгрес САД

безбједност

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