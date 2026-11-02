Logo

Мерц: Нема толеранције за насиље на протестима

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.11.2026 14:08

Коментари:

0
Немачки канцелар Фридрих Мерц присуствује састанку немачког савезног парламента, Бундестага, у згради Рајхстага у Берлину, Немачка, у среду, 14. октобра 2026. (
Фото: Таnjug/Bernd von Jutrczenka/dpa via AP

Њемачки канцелар Фридрих Мерц позвао је на оштар одговор против одговорних за насиље на протестима у неколико њемачких градова током викенда.

"Насиљу нема мјеста на нашим улицама и моја влада неће показати толеранцију за то", навео је Мерц у говору који је припремио за конференцију Хришћанско-демократске уније, чији је предсједник.

Мерц је указао да свако ко напада полицајце, припаднике служби за хитне интервенције и пљачка продавнице - напада слободу, руга се друштву и легитимним интересима младих.

"Прекршиоци ће осјетити пуну снагу закона", истакао је Мерц, преноси Срна.

Француска протести

Свијет

"Запад све агресивнији"

Он је захвалио полицији, рекавши да је реаговала на примјерен начин, пренијела је агенција ДПА.

Мерц је навео да је већина младих протестовала мирно и да је позитивна порука коју је чуо током викенда да је "млађа генерација политички ангажована и забринута за своју будућност".

"Млађа генерација не смије бити оптерећена трошковима старења друштва. Зато спроводимо пензиону реформу за младе, зато смо забринути за нашу безбједност и зато припремамо нашу економију за дигиталну будућност", додао је Мерц.

Десетине хиљада младих демонстрирало је широм Њемачке током викенда, углавном мирно, док је у појединим градовима дошло до озбиљних немира.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

демонстрације

Протести

Фридрих Мерц

Коментари (0)

Прочитајте више

Кроасани и хљеб леже на улици у Франкфурту, у Њемачкој, у недјељу, 1. новембра 2026. године — дан након што је група људи изазвала нереде након протестне шетње одржане под слоганом „Генерација З преузима ствар у своје руке”.

Свијет

Храна на улицама? Хоће ли народ Њемачке бити гладан, министар просвјете осудио нереде

1 д

0
Једна особа разбија излог продавнице оружја током немира у центру Франкфурта у суботу, 31. октобра 2026. године.

Свијет

"Повећане цијене енергената подстичу нереде у Њемачкој"

1 д

0
Разбијени излог златаре у Франкфурту у Њемачкој у недјељу, 1. новембра 2026. године, дан након што је група људи дивљала након протестне шетње под слоганом „Генерација З преузима ствари у своје руке“.

Свијет

Полиција штити продавнице у Франкфурту

1 д

0
Комадићи разбијеног стакла леже на улици у Франкфурту у Њемачкој, у недјељу, 1. новембра 2026. године, дан након што је група људи дивљала послије протестне шетње под слоганом „Генерација З преузима ствар у своје руке“.

Свијет

Њемачка: Изгредници и пљачкаши биће позвани на одговорност

1 д

0

Више из рубрике

Линдзи Кленси посматра чланове пороте док их судија Вилијам Саливан анкетира током суђења за убиство у Вишем суду у Плимуту, Масачусетс, у понедјељак, 31. августа 2026. године.

Свијет

Линдзи Кленси поново пред судом

3 ч

0
Предсједник Доналд Трамп поздравља присутне новинаре на уласку у Бијелу кућу, 20. октобар 2026. године

Свијет

Трамп: Техеран жели мировни споразум са Америком

4 ч

0
Становници ходају по рушевинама својих домова у насељу Сеина у Таизу, у Јемену, након ракетног напада, у уторак, 20. октобра 2026. године.

Свијет

Убијено или повријеђено 20 цивила у ракетном нападу Хута

4 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ о руском гасу у Европи: За сада нема услова

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима