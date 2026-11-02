Мерц: Нема толеранције за насиље на протестима

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки канцелар Фридрих Мерц позвао је на оштар одговор против одговорних за насиље на протестима у неколико њемачких градова током викенда.
"Насиљу нема мјеста на нашим улицама и моја влада неће показати толеранцију за то", навео је Мерц у говору који је припремио за конференцију Хришћанско-демократске уније, чији је предсједник.
Мерц је указао да свако ко напада полицајце, припаднике служби за хитне интервенције и пљачка продавнице - напада слободу, руга се друштву и легитимним интересима младих.
"Прекршиоци ће осјетити пуну снагу закона", истакао је Мерц, преноси Срна.
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"Запад све агресивнији"
Он је захвалио полицији, рекавши да је реаговала на примјерен начин, пренијела је агенција ДПА.
Мерц је навео да је већина младих протестовала мирно и да је позитивна порука коју је чуо током викенда да је "млађа генерација политички ангажована и забринута за своју будућност".
"Млађа генерација не смије бити оптерећена трошковима старења друштва. Зато спроводимо пензиону реформу за младе, зато смо забринути за нашу безбједност и зато припремамо нашу економију за дигиталну будућност", додао је Мерц.
Десетине хиљада младих демонстрирало је широм Њемачке током викенда, углавном мирно, док је у појединим градовима дошло до озбиљних немира.
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