Кремљ о руском гасу у Европи: За сада нема услова

Аутор:АТВ редакција
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За сада је тешко говорити о могућности обнављања транзита руског гаса у Европу преко Украјине у будућности, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"За сада је тешко говорити о томе. Сама ситуација на терену више него сликовито свједочи о немогућности реализације таквих планова у овом тренутку. Али, видјећемо шта ће бити у будућности", истакао је Песков, одговарајући на питање да ли Москва разматра могућност обнављања испорука руског гаса у Европску унију преко Украјине.
Обнављање транзита руског гаса у Европу преко Украјине у будућности зависиће како од жеље купаца, тако и од жеље и могућности продаваца, напоменуо је он.
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"Све ће зависити од жеље купаца, жеље и могућности продаваца. Јер, као што знате, тржиште гаса је много веће од европског, иако је европско тржиште премијум тржиште", додао је Песков.
Раније су медији објавили, позивајући се на неименоване званичнике, да Сједињене Америчке Државе настоје да се обнове испоруке руског гаса у Европу преко територије Украјине.
Песков је на брифингу поменуо и припреме за самит Азијско-пацифичке економске сарадње. Према његовим ријечима, Кремљ ће ускоро знати да ли ће се билатерални састанак између руског и америчког предсједника Владимира Путина и Доналда Трампа одржати на самиту АПЕК-а, иако тренутно нема чврстих планова.
"По правилу, ови састанци се уско координишу ближе датуму догађаја. Мислим да ћемо ускоро имати разумијевање о томе да ли ће се такав билатерални састанак одржати", рекао је портпарол Кремља.
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Предсједници Русије и САД моћи ће да разговарају уколико обојица буду присуствовала самиту Азијско-пацифичке економске сарадње у кинеском Шенжену, указао је Песков.
"Може се са сигурношћу рећи да ће, уколико предсједник Путин и предсједник Трамп буду у Шенжену, они на овај или онај начин, наравно, разговарати: или ће се састати насамо или ће разговарати на маргинама догађаја, али до тог разговора ће свакако доћи", напоменуо је Песков.
Песков је такође казао да припреме за састанак руског предсједника и кинеског предсједника Си Ђинпинга на самиту АПЕК-а су у току, а Москва жељно ишчекује овај контакт.
Према његовим ријечима, Москва и Пекинг имају огромну сарадњу у широком спектру области. То захтијева, између осталог, координацију на међународној сцени, укључујући и на највишем нивоу, додао је он.
Самит АПЕК-а биће одржан у кинеском Шенжену 18. и 19. новембра.
Како је раније изјавио портпарол предсједника Русије, трилатерални преговори о Украјини и организација самита предсједника Русије, предсједника Кине и америчког лидера нису међусобно повезани.
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