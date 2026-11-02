Иранци напустили преговоре о завршетку рата са САД-ом

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ирански представници напустили су преговоре са катарским посредницима о окончању рата са Сједињеним Америчким Државама, рекао је у понедјељак званичник упознат са преговорима, додајући да је у оптицају нацрт приједлога споразума и да је могућ још један састанак.
Преговарачи су отишли у недјељу, али не због потешкоћа у преговорима, рекао је званичник, који није пружио додатне појединости о нацрту приједлога.
Портпарол иранског Министарства спољних послова рекао је да је основа за преговоре ирански план од седам корака из септембра о поновном отварању Ормуског мореуза и окончању америчке поморске блокаде, при чему Техеран сада наводи да би се тај приједлог могао спровести у краћем року у случају постизања договора.
Портпарол Есмаил Багеи рекао је да је замјеник шефа дипломатије Казем Гарибабади био у Дохи како би олакшао размјену порука са Вашингтоном посредством катарских посредника.
„Наши захтјеви су веома јасно и транспарентно артикулисани. Ти захтјеви су разумни и логични: не може се покренути коначни споразум нити се може поново отворити или обезбиједити Ормуски мореуз ако се не оконча америчка поморска блокада, ако се не поштују ирански захтјеви и не задовоље легитимне потребе Ирана“, рекао је Багеи.
Катарска телевизија Ал Џазира у суботу је цитирала иранског министра спољних послова Абаса Арагчија, који је рекао да би се Ормуски мореуз, у случају споразума, могао отворити у року од два дана умјесто првобитно предвиђених седам. Амерички предсједник Доналд Трамп одбио је ранији приједлог Ирана.
До најновијих преговора долази усред забринутости да би сукоб поново могао да ескалира након међуизбора за Конгрес у САД. На питање о ставу Техерана према међуизборима, Багеи је одговорио да Техеран не очекује да ће избори „родити нове САД“.
Трамп је рекао да САД неће покренути нове нападе на Иран прије завршетка избора и да су преговори са Техераном били продуктивни, али није искључио даље војно дјеловање.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
27 мин0
Свијет
36 мин0
Свијет
55 мин0
Свијет
57 мин0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму