Москва: Најава војне акције против Ирана је алармантна

Аутор:АТВ редакција
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Наговјештаји плана нове војне акције САД против Ирана је алармантна, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Сигнали да се планирају нове војне акције против Исламске Републике су изузетно алармантни", навела је Захарова.
Она је подвукла да Русија подржава напоре посредника и помаже у преговарачком процесу и да је спремна да допринесе проналажењу рјешења за Иран.
"Трагично искуство посљедњих мјесеци увјерило нас је да су војне авантуре које сију смрт и разарање у Ирану не могу да сломе вољу Иранаца да бране суверенитет и независност своје земље. Они који данас пријете новим ударима требали би да размисле о томе", нагласила је Захарова.
Она је додала да Русија очекује да ће се ситуација у Ормуском мореузу нормализовати, узимајући у обзир легитимне интересе свих страна.
Претходно је лист "Атлантик" пренио да амерички предсједник Доналд Трамп разматра могућност наставка удара на Иран убрзо након сутрашњих избора за Конгрес САД, преноси Срна.
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