Шок пред изборе у САД: Конгресменка подржала републиканца; Трамп ликује

Аутор:АТВ редакција
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Само два дана пред кључне америчке међуизборе, Демократску странку потреса озбиљан сукоб у Мичигену. Наиме, конгресменка Хејли Стивенс подржала је републиканца Мајка Роџерса, након што је изгубила страначке предизборе.
Ова неочекивана одлука услиједила је након што је Стивенс ушла у сукоб са Абдулом ел-Саједом, представником лијевог крила странке, који ју је побиједио на страначким предизборима.
Сукоб је ескалирао када је Стивенс затражила од ел-Саједа да осуди рекламну кампању једне либералне организације, у којој су повезани америчка подршка Израелу и високи трошкови живота. Иако је ел-Сајед поручио да нема никакве везе са тим огласима, односи између њих потпуно су нарушени.
Иако је било планирано да се у недјељу заједно појаве на страначком скупу како би показали јединство, ел-Сајед јој је, према наводима, поручио да није добродошла. Стивенс се потом изненада појавила испред цркве, раме уз раме са својим републиканским противником.
„Не припадам Абдуловој кампањи“, рекла је Стивенс у видео-поруци објављеној на друштвеној мрежи Икс.
„Оно што ми представљамо у Мичигену није мржња, а управо то тренутно добијамо од нашег демократског кандидата. Зато своју подршку дајем Мајку Роџерсу“, поручила је она.
Овај потез изазвао је шок и бијес међу демократама. Лидер демократске већине у Сенату Чак Шумер кратко и оштро је поручио да је поступак Хејли Стивенс „гнусна издаја“.
Сличне поруке стигле су и из локалног огранка странке. Предсједник Демократске странке у Мичигену Кертис Хертел изјавио је да њен потез „показује да је одустала од свега за шта се наводно залагала“.
„Одбацујемо покушаје Хејли Стивенс и злонамјерних актера да подијеле нашу странку и наруше наш политички замах“, поручио је Хертел.
Након ове објаве, дио запослених у тиму Хејли Стивенс одмах је поднио оставке.
Са друге стране, републиканац Мајк Роџерс похвалио је њен „храбар потез“, а огласио се и амерички предсједник Доналд Трамп. Он је на предизборном скупу у Ајови изјавио да је Стивенс „веома храбра“ и додао да би је „радо видио у Републиканској странци“.
Сам ел-Сајед покушао је да смири страсти и умањи значај овог ударца.
„На крају дана, уопште не размишљам о Хејли Стивенс. Ништа од овога није важно“, изјавио је ел-Сајед новинарима.
Изборна трка у Мичигену оцјењује се као једна од најнеизвјеснијих на овим изборима. Демократе тренутно држе то мјесто у Сенату, чији се досадашњи сенатор повлачи, док републиканац у тој савезној држави није побиједио још од 1994. године.
Међутим, Мичиген је једна од кључних савезних држава у којима се бирачка подршка мијења од избора до избора. Та држава подржала је Џоа Бајдена 2020. године, а Доналда Трампа 2024. године.
Демократама су потребна још четири мјеста како би преузеле контролу над Сенатом. Губитак трке у Мичигену био би велики ударац за странку, јер би у том случају морала да освоји чак пет додатних мјеста у другим савезним државама.
Због тога је овај унутарстраначки сукоб избио у једном од најнеповољнијих тренутака за демократе, закључује Би-Би-Си.
(Јутарњи лист)
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