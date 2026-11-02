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Нови хакерски напад на фрижидере: Нападају ову земљу!

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02.11.2026 11:07

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Замрзивачи су искључени у продавници ИЦА Баронен у улици Одengatan у Стокхолму, у понедјељак, 2. новембра 2026. године, након што је неколико продавница током ноћи имало проблема са фрижидерима и замрзивачима.
Фото: Таnjug/Fredrik Sandberg/TT News Agency via AP

У неколико шведских трговина током ноћи нагло је порасла температура у расхладним уређајима. Догађај су потврдили трговачки ланци ИЦА и Цооп, а најмање једна пословница сумња на сајбер-напад, преноси Ројтерс.

Овај инцидент подсјећа на догађај из Француске прошлог мјесеца, када је француска полиција саопштила да су хакери у нападу великих размјера преузели контролу над расхладним системима у стотинама супермаркета. То је довело до кварења хране и пожара, откривајући рањивост повезаних система.

Температура подешена на 50 степени

Једна од шведских трговина објавила је на друштвеним мрежама да је температура у њеним фрижидерима и замрзивачима била подешена на 50 степени Целзијуса, што подсјећа на сценарио напада у Француској.

Портпарол компаније ИЦА потврдио је проблем у поруци електронске поште.

„Свјесни смо да је мањи број трговина током ноћи био погођен инцидентом који је утицао на њихове системе хлађења и замрзавања“, навео је он.

Из трговачке групе Цооп потврдили су за дневни лист „Афтонбладет“ да је шест њихових пословница било погођено сличним инцидентима.

Цооп засад није одговорио на упит за додатни коментар.

(Индекс)

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Тагови :

хакери

Хакерски напади

хакерски напад на фрижидере

електрична енергија

Хлађење

Шведска

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