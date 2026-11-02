Узбуна у Италији: Становништву издато хитно упозорење

Аутор:АТВ редакција
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Због лоших временских услова у италијанским регијама Апулији и Базиликати за данас је проглашен наранџасти ниво упозорења, док је у више градова наређено затварање школа.
Одјељење за цивилну заштиту, у сарадњи са погођеним регијама, издало је ново упозорење на опасне временске услове, преноси АДН Кронос.
Жути ниво упозорења на снази је у Калабрији, Кампанији, Молизеу, Абруцу и Сицилији.
Због најављених обилних падавина, поједине општине у Апулији увеле су ограничења, укључујући затварање школа. Настава је обустављена, између осталог, у Сан Северу, у покрајини Фођа, као и у Лечеу и Бриндизију.
У Барлети ће бити појачан надзор над градским и приградским путевима, као и подвожњацима, због опасности од поплава. У случају плављења, ове саобраћајнице биће затворене за возила и пјешаке.
Општина Лече наредила је да током трајања упозорења буду затворени градско гробље, општинска вила и паркови.
Обустављен је и рад појединих пијаца.
Становницима је савјетовано да избјегавају непотребна путовања, паркове и подручја са дрворедима, као и поплављене подвожњаке, те да буду посебно опрезни током олуја.
(Б92)
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