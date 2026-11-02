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Краља Чарлса "окупао" пљусак: Изнервирано махао да му донесу кишобран

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02.11.2026 09:50

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Краља Чарлса "окупао" пљусак: Изнервирано махао да му донесу кишобран
Фото: Tanjug / AP / Matias Delacroix

Британски краљ Чарлс остао је на пљуску током параде поводом Дана независности Антигве и Барбуде, док је краљица Камила одмах добила кишобран и склонила се са бине.

Краљ и краљица присуствовали су у недјељу увече прослави 45. годишњице независности ове карипске државе на стадиону „Сер Вивијан Ричардс“ у главном граду Сент Џонсу, гдје су се окупиле војне и униформисане јединице.

Парада је била у току када је почела јака киша. Како се види на снимку агенције Ројтерс, Камили је једна особа одмах донијела кишобран, а полицајка ју је испратила са бине.

Чарлс је у почетку сишао са бине и прошетао црвеним тепихом, али се потом вратио на своје мјесто и наставио да прати церемонију почасне гарде без заштите од кише. У једном тренутку могло се видјети како изнервирано маше да му се донесе кишобран.

Кишобран је краљу након неког времена донио један мушкарац, након чега је Чарлс са њим обишао постројене јединице. Коментатор локалне телевизије Еј-Би-Ес рекао је у преносу да је краљ остао на свом мјесту.

Краљ је на стадиону бацио и новчић за почетак егзибиционе утакмице крикета. Чарлс је тренутно на јесењој турнеји по карипским државама, уочи самита Комонвелта, преноси Кликс.

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Тагови :

Краљ Чарлс III

Велика Британија

падавине

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