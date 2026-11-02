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Руси извели жестоке ударе: Користили "геран", уништена складишта и логистика

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02.11.2026 08:05

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Камиказа дрон средње величине лети у вјежбама обалског напада и одбране у близини обале током годишњих војних вежби Хан Куанг у Каосјунгу, на југу Тајвана, у суботу, 8. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Chiang Ying-ying

Руске оружане снаге погодиле су дроновима складиште наоружања, логистички центар, војну фабрику и електричну локомотиву украјинских трупа, саопштено је из руског Министарства одбране.

У саопштењу се наводи да је погођена фабрика "Укрспецсвјаз" која се бави војном производњом.

Министарство одбране наводи да су удари извршени дроновима типа "геран".

Украјински званичници су објавили да су напади извршени у области Одесе, те да су у Кијеву и околној регији ступила на снагу ванредна искључења електричне енергије.

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Тагови :

Русија

Украјина

Дронови

Напад дроновима

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