Руси извели жестоке ударе: Користили "геран", уништена складишта и логистика

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Руске оружане снаге погодиле су дроновима складиште наоружања, логистички центар, војну фабрику и електричну локомотиву украјинских трупа, саопштено је из руског Министарства одбране.
У саопштењу се наводи да је погођена фабрика "Укрспецсвјаз" која се бави војном производњом.
Министарство одбране наводи да су удари извршени дроновима типа "геран".
Украјински званичници су објавили да су напади извршени у области Одесе, те да су у Кијеву и околној регији ступила на снагу ванредна искључења електричне енергије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму