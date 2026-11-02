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Авион пао 14 километара од Трампове резиденције, 9 мртвих

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02.11.2026 07:10

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Свих девет особа погинуло је у паду приватног авиона у америчкој савезној држави Флориди, а летјелица се срушила у стамбеном насељу, свега 14 километара од Мар-а-Лага, резиденције америчког предсједника Доналда Трампа.

Авион типа Лирџет (Learjet) срушио се јуче око 12.50 часова по локалном времену у граду Гринакресу, у округу Палм Бич, након чега је избио огроман пожар.

Летјелица је полетјела са Међународног аеродрома Остин-Бергстром у Тексасу, а крајње одредиште био је аеродром Норт Елеутера на Бахамима.

На снимцима несреће види се како авион великом брзином понире према земљи, а затим експлодира у близини прометне саобраћајнице. Како пише Скај њуз, летјелица је за длаку избјегла возила која су пролазила путем, док је пала и у непосредној близини стамбених објеката.

Пилоти пријавили проблеме прије пада

Подаци о лету и снимци комуникације са контролом летења показују да су пилоти непосредно прије несреће пријавили турбуленције, залеђивање и падавине.

Авион се у том тренутку кретао према истоку на висини од око 10.700 метара, односно 35.000 стопа, а посада је затражила дозволу да се попне за додатних 610 метара.

Међутим, само неколико тренутака касније летјелица је почела нагло да губи висину, достижући брзину већу од оне за коју је пројектована.

Убрзо је услиједио драматичан позив пилота у помоћ.

"Спуштамо се брзином од 8.000 стопа у минути. Мејдеј, мејдеј, спуштамо се брзином од 10.000 стопа у минути. Срушићемо се на тло", јавио је пилот контроли летења.

Мејдеј (Mayday) је међународни сигнал за помоћ који се користи у ситуацијама непосредне опасности по људске животе.

Само 35 секунди након првог позива у помоћ из пилотске кабине стигла је посљедња порука.

"Понестаје нам времена", биле су посљедње ријечи које су се чуле прије пада авиона.

Гувернер Флориде: Изгледало је као да пада пројектил

Амерички министар саобраћаја Шон Дафи потврдио је да је свих девет особа које су се налазиле у авиону погинуло, оцијенивши несрећу као страшну трагедију.

"Придружите ми се у молитви за породице и најближе оних које смо изгубили", поручио је Дафи.

Гувернер Флориде Рон Десантис, који је посјетио мјесто несреће, изјавио је да је ријеч о катастрофалном паду авиона.

"Изгледало је као да се спушта пројектил, а поред пута је остао велики кратер", рекао је Десантис.

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Он је додао да су дијелови летјелице разбацани на великој удаљености од мјеста пада.

Фотографије са терена показују оштећења на саобраћајници, као и пламен који је захватио подручје на којем се авион срушио.

Портпарол Међународног аеродрома Остин-Бергстром Џим Рејнолдс потврдио је да је ријеч о приватном авиону, али није могао да изнесе више информација о особама које су се налазиле у њему.

У вријеме несреће подручје Флориде било је захваћено обилним падавинама, а Национална метеоролошка служба издала је упозорење на могуће поплаве.

Евакуисано око 600 становника

Након пада авиона дошло је и до прекида у снабдијевању електричном енергијом. Једна жена која ради у близини мјеста несреће испричала је да је подручје остало без струје око два часа.

Власти округа Палм Бич наредиле су евакуацију око 600 људи из оближњег насеља мобилних кућа, док надлежне службе спроводе истрагу.

Саобраћајница у близини мјеста пада остаће затворена до даљег, саопштиле су локалне власти.

Узрок несреће још није утврђен.

Министар Дафи најавио је да ће америчка Савезна управа за ваздухопловство (FAA) упутити свој тим који ће помоћи Националном одбору за безбједност саобраћаја (NTSB) у истрази околности пада авиона.

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Тагови :

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пад авиона

Америка

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