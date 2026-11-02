Преговори уз страх од нове ескалације: Иран нуди отварање Ормуског мореуза, чека се одговор САД

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Иран је током тродневних разговора са катарским посредницима у Дохи понудио да поново отвори Ормуски мореуз у року од два дана, уколико САД укину ограничења за иранске нафтне бродове, омогуће ослобађање замрзнуте иранске имовине и укину санкције на извоз нафте.
Док се чека одговор Вашингтона, земље Персијског залива страхују од нове ескалације сукоба на Блиском истоку.
Катар је три дана заредом посредовао између САД и Ирана у покушају да се постигне споразум према којем би Вашингтон укинуо санкције, након чега би Техеран поново отворио Ормуски мореуз и наставио разговоре о нуклеарном програму.
Ирански министар спољних послова Абас Аракчи изјавио је да се нада да ће Сједињене Америчке Државе изабрати пут дипломатије, али је поручио да је Техеран спреман и за одбрану. Додао је да засад нису планирани директни преговори са САД.
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је дан раније да преговори са Ираном напредују, али је поручио да САД још морају да се „позабаве једном или двије мете“ у Ирану, не искључујући могућност нових напада.
С друге стране, Израел се суочава са политичком неизвјесношћу након избора на којима ниједан блок није освојио потребну већину за формирање владе.
Израелски предсједник Исак Херцог изјавио је да лидери странака треба да прихвате изборне резултате и буду спремни да „пронађу креативна рјешења како би се избјегли нови избори“.
За то вријеме, према најновијим подацима Међународне организације за миграције, више од 300.000 људи расељено је у Јемену у посљедња два мјесеца због интензивирања сукоба на западу земље између владиних снага и јеменских побуњеника.
(РТС)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму