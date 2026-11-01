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Зеленски спреман да се састане са Путином у Турској

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01.11.2026 20:01

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Предсједник Украјине Володимир Зеленски говори током конференције за медије на самиту ЕУ у Бриселу, у петак, 16. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Omar Havana

Украјински предсједник Владимир Зеленски изјавио је да је спреман да се састане са руским лидером Владимиром Путином у Турској.

"Уколико Турска то може да оствари, ми бисмо то прихватили и били бисмо само срећни због тога", рекао је Зеленски за ЦНН Турк током своје државне посјете Турској.

Он је напоменуо да турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган има добре односе и са Путином и са предсједником САД Доналдом Трампом и да би он био добар посредник, преноси Срна.

Зеленски је рекао и да постоји могућност да га Трамп позове на самит Г20, гдје би могла да буде покренута иницијатива за окончање сукоба, објавио је портал "Баха".

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Тагови :

Володимир Зеленски

Владимир Зеленски

Владимир Путин

Турска

Самит Г20

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