Зеленски спреман да се састане са Путином у Турској

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Украјински предсједник Владимир Зеленски изјавио је да је спреман да се састане са руским лидером Владимиром Путином у Турској.
"Уколико Турска то може да оствари, ми бисмо то прихватили и били бисмо само срећни због тога", рекао је Зеленски за ЦНН Турк током своје државне посјете Турској.
Он је напоменуо да турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган има добре односе и са Путином и са предсједником САД Доналдом Трампом и да би он био добар посредник, преноси Срна.
Зеленски је рекао и да постоји могућност да га Трамп позове на самит Г20, гдје би могла да буде покренута иницијатива за окончање сукоба, објавио је портал "Баха".
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