Крис Марфи доживио мождани удар, хитно пребачен у болницу

Аутор:АТВ редакција
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Демократски сенатор из Конектиката Крис Марфи хоспитализован је након што је у суботу доживио мождани удар, саопштила је његова шефица кабинета Алисон Хервит
Љекари су задовољни његовим опоравком, а у његовом кабинету очекују да ће се потпуно опоравити.
Марфи (53) је, према саопштењу, у суботу послијеподне осјетио утрнулост у руци док је био на хокејашкој утакмици свог сина.
„Одведен је у локалну болницу, гдје је утврђено да је доживио мождани удар. Пребачен је у болницу „Џонс Хопкинс“ ради даљег праћења и добро реагује на лијечење. Љекари су охрабрени његовим напретком, будан је и при свијести и оптимистични смо да ће се потпуно опоравити“, навела је Хервит у недјељном саопштењу које преноси „Ројтерс“.
Марфи представља Конектикат у Сенату од 2013. године, а прије тога је три године био посланик у Представничком дому.
Помиње се као могући кандидат демократа на предсједничким изборима 2028. године, преноси „Си-Би-Ес њуз“.
Иако сам није кандидат на овогодишњим изборима за Конгрес, посљедњих седмица обилазио је САД и подржавао демократске кандидате, а недавно је био у Мичигену, Минесоти и на Флориди.
За недјељу су му били заказани предизборни догађаји у Њу Хемпширу, пише Кликс.
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