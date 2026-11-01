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Крис Марфи доживио мождани удар, хитно пребачен у болницу

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01.11.2026 19:42

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Крис Марфи доживио мождани удар, хитно пребачен у болницу
Фото: Tanjug / AP / Rod Lamkey

Демократски сенатор из Конектиката Крис Марфи хоспитализован је након што је у суботу доживио мождани удар, саопштила је његова шефица кабинета Алисон Хервит

Љекари су задовољни његовим опоравком, а у његовом кабинету очекују да ће се потпуно опоравити.

Марфи (53) је, према саопштењу, у суботу послијеподне осјетио утрнулост у руци док је био на хокејашкој утакмици свог сина.

„Одведен је у локалну болницу, гдје је утврђено да је доживио мождани удар. Пребачен је у болницу „Џонс Хопкинс“ ради даљег праћења и добро реагује на лијечење. Љекари су охрабрени његовим напретком, будан је и при свијести и оптимистични смо да ће се потпуно опоравити“, навела је Хервит у недјељном саопштењу које преноси „Ројтерс“.

Марфи представља Конектикат у Сенату од 2013. године, а прије тога је три године био посланик у Представничком дому.

Помиње се као могући кандидат демократа на предсједничким изборима 2028. године, преноси „Си-Би-Ес њуз“.

Иако сам није кандидат на овогодишњим изборима за Конгрес, посљедњих седмица обилазио је САД и подржавао демократске кандидате, а недавно је био у Мичигену, Минесоти и на Флориди.

За недјељу су му били заказани предизборни догађаји у Њу Хемпширу, пише Кликс.

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Тагови :

Крис Марфи

Сенатор

Америка

мождани удар

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